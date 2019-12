Ông lớn ngành bia chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp

Sẵn sàng trong cuộc cách mạng 4.0

Hệ thống được triển khai bởi Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), được đánh giá là một trong những dự án công nghệ thông tin quan trọng được đầu tư và triển khai bởi 2 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đánh dấu bước chuyển đổi số hóa trong công tác quản trị và vận hành của Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (HABECO).

Khi hệ thống đi vào hoạt động, HABECO sẽ chuẩn hóa, tự động hóa quy trình quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh có tính tích hợp cao, kiểm soát số liệu và chất lượng sản phẩm một cách chính xác, dự báo xu hướng thị trường, tạo luồng thông tin đồng nhất phục vụ việc ra quyết định của ban lãnh đạo, giảm thiểu chi phí, tăng năng suất, hiệu quả lao động.

Hệ thống quản trị ERP triển khai tại HABECO sử dụng SAP S/4 HANA - gói giải pháp hàng đầu thế giới về quản trị doanh nghiệp của hãng SAP, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến. Hệ thống gồm có các phân hệ quan trọng như: Quản trị tài chính, quản lý cung ứng và mua sắm, quản lý bán hàng, quản lý kho, báo cáo tài chính hợp nhất, và tích hợp với các hệ thống vận hành hiện có của HABECO. Ngoài ra, còn hướng đến xử lý các nghiệp vụ đặc thù của HABECO như tích hợp thành chuỗi liên kết từ tổng công ty là đơn vị ty sản xuất và phân phối đến các công ty thành viên, nhà phân phối và đại lý; quản lý luân chuyển két chai vỏ; tích hợp hệ thống Abivin - quản lý vận tải và tối ưu vận tải…

HABECO là doanh nghiệp bia nội hàng đầu trong ngành đồ uống Việt Nam với 130 năm lịch sử, hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Thấu hiểu bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường và sự cần thiết phải tái cơ cấu từ nội bộ tới các hoạt động ra bên ngoài, HABECO quyết định đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước áp dụng mô hình quản lý mới và hiện đại hóa công tác quản trị dựa trên công nghệ. Đây là bước chuẩn bị cơ bản nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng, sức mạnh và vị thế của HABECO trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT HABECO phát biểu tại buổi lễ

Sẽ triển khai ra 9 chi nhánh toàn quốc

Chủ tịch HABECO Trần Đình Thanh cho biết: “Qua thời gian 6 tháng triển khai hệ thống quản trị tổng thể ERP, toàn thể cán bộ nhân viên của HABECO và đội dự án của FIS đã hết sức nỗ lực và quyết tâm đưa hệ thống vào vận hành đúng thời hạn. Ban lãnh đạo HABECO đánh giá đây là một dự án thành công. Việc triển khai hệ thống ERP sẽ là nền tảng vững chắc cho HABECO trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và thị trường đồ uống Việt Nam cạnh tranh gay gắt. Sau khi Hệ thống quản trị tổng thể ERP tại Tổng công ty đi vào hoạt động ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho 9 chi nhánh của Công ty TNHH MTV thương mại HABECO trên toàn quốc”.

Phát biểu tại sư kiện, ông Dương Dũng Triều - Chủ tịch FPT IS nhấn mạnh: “FPT IS đã có 25 năm đồng hành, xây dựng các hệ thống CNTT cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm của quốc gia và là đối tác của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu, trong đó có tập đoàn có lịch sử lâu đời giống như HABECO. Việc ban lãnh đạo HABECO quyết định đầu tư xây dựng hệ thống ERP đã cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm đưa công ty vươn lên những tầm cao mới. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, FPT IS tin chắc rằng hệ thống ERP do FPT IS triển khai tại HABECO sẽ đạt được hiệu quả như mong đợi, giúp tăng tốc hoạt động quản trị tại doanh nghiệp, tạo thêm nhiều sản phẩm, tạo ra sự cạnh tranh và giá trị mới, và chúng tôi mong muốn cùng đồng hành, cùng đầu tư, cùng về đích với HABECO trong tiến trình chuyển đổi số”.

Ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP là một bước khởi động thông minh giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình số hóa dữ liệu, thông minh hóa các quy trình làm việc… Cụ thể, ERP giúp kết nối những số liệu đa chiều như số liệu tài chính, kinh doanh, kỹ thuật, số liệu không gian từ đó sẽ kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số.