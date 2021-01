Opal Skyline - Cộng đồng cư dân tinh hoa

Những cộng đồng tinh hoa trên thế giới

Ngày nay, xã hội phát triển đã dẫn đến việc hình thành nhiều xu hướng mới. Trong đó, phải kể đến xu hướng an cư. Các khách hàng ngày nay cho rằng, giá trị bất động sản không chỉ được thể hiện ở lợi ích hữu hình như vị trí, tiện ích, hay thiết kế, mà còn trong lợi ích vô hình và mang tính vững bền hơn - cộng đồng những người thành đạt có chung phông văn hóa, hiểu biết với mong muốn tạo ra tương lai tốt đẹp không chỉ cho bản thân, mà còn cho các thế hệ con em mình. Và đó cũng chính là yếu tố quan trọng không chỉ giúp gia tăng giá trị bất động sản, mà còn phản chiếu vị thế của chủ nhân.

Chuẩn mực an cư ngày nay không còn là nơi trú ngụ đơn thuần, đó còn là nơi kết nối cả một cộng đồng có cùng phông văn hóa

Nhu cầu này đã trở thành xu thế chung trên toàn thế giới. Có thể kể đến những khu vực nổi tiếng như khu thượng lưu Beverly Hill, tòa nhà 704 Parl Avenue Manhattan (Hoa Kỳ), La Quinta (California), Brentwood Country Estates (vùng Santa Monica Mountains), Vịnh Thâm Thủy (Deep Water Bay - Hương Cảng),… đều là chốn đi về của những cư dân trong cộng đồng tinh hoa, những người thành đạt, có nét tương đồng về mức thu nhập, địa vị, vốn văn hóa, gu thẩm mỹ. Không chỉ đề cao tính sang trọng, riêng tư, cộng đồng này còn đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn láng giềng có phong cách sống tương đồng.

Không chỉ riêng ở Mỹ hay các quốc gia phát triển, xu hướng này dần lan tỏa và trở thành định hướng phát triển của các dự án hiện đại và chuẩn mực trên toàn thế giới. Dẫn đến việc, ngày càng có nhiều cộng đồng cư dân tinh hoa hiện diện ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam.

Cùng tạo lập những giá trị mới cho cuộc sống

Kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa cũng chính là giá trị đã được chủ đầu tư sớm định hình tại dự án Khu căn hộ Opal Skyline, tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Sảnh chờ rộng lớn - nơi kết nối những người hàng xóm có cùng phong cách sống

“Những người có cùng mức sống, mức thu nhập, quan điểm sống sẽ dễ dàng giao tiếp, kết nối thành một cộng đồng thịnh vượng, gắn bó tương hỗ. Từ ấy sẽ mở ra vô vàn cơ hội hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, lẫn cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư cùng phát triển, tạo ra cộng đồng những người hàng xóm ‘môn đăng hộ đối’. Đó là những gì mà chúng tôi xây dựng song song với quá trình triển khai dự án Opal Skyline”, đại diện nhà phát triển dự án - Tập đoàn Đất Xanh cho biết.

Giữa thành phố trẻ năng động Thuận An, Opal Skyline chính là thế giới thu nhỏ của cả một cộng đồng cư dân tinh hoa, am tường cuộc sống. Ngôn ngữ thiết kế của tổng thể dự án, cách bố trí không gian, chuỗi 25+ tiện ích nội khu, hệ thống an ninh,… đều được chú trọng nhằm tạo điều kiện và không gian để cư dân có cơ hội tận hưởng những giá trị sống mới, đồng thời tăng tính kết nối, tương tác, bước ra khỏi không gian riêng biệt để tạo nên một cộng đồng bền vững, kiến tạo những giá trị nhân văn vượt tầm một nơi an cư đơn thuần.

Opal Skyline hội tụ những yếu tố mang đến những giá trị cuộc sống theo chuẩn mực mới

“Tôi dự định sẽ chọn một nơi trong nội thành để thuận tiện cho 2 vợ chồng đi làm cũng như sau này đưa con cái đi học. Ngoài ra tôi cũng muốn tìm nơi nào hàng xóm ít phức tạp, xô bồ nữa. Suy tính mãi thì vợ chồng thấy căn hộ chung cư giờ là giải pháp tối ưu. Hiện nay, các dự án mới đều được chú trọng hệ thống an ninh, thiết kế, không gian sống, hệ thống tiện ích và cộng đồng hàng xóm văn minh, thân thiện. Con cái của tôi sẽ có điều kiện học tập, giao lưu và phát triển cùng những người bạn xung quanh mình”, anh Thiện (33 tuổi) cho hay.

Chính vì thế, định hướng xây dựng cộng đồng tinh hoa tại các dự án nói chung và tại Opal Skyline nói riêng đang dần trở thành yếu tố then chốt, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho mỗi cư dân, tạo nên bước đột phá cho dự án - lan tỏa những giá trị hiện đại.

Hiện tại, Chủ đầu tư dự án Opal Skyline đang cung cấp ra thị trường các loại hình căn hộ 2-3 phòng ngủ. Nếu như các căn hộ diện tích nhỏ thu hút về tính thanh khoản cao cho các nhà đầu tư thì căn hộ diện tích lớn vẫn luôn là đích nhắm của nhóm khách hàng ở thực vì dễ dàng chuyển đổi công năng sử dụng, đầu tư và cho thuê.

Trong giai đoạn đầu giới thiệu, chủ đầu tư đang có nhiều chính sách ưu đãi cho các khách hàng mong muốn sở hữu dự án Khu căn hộ Opal Skyline và trở thành một phần trong cộng đồng cư dân tinh hoa tương lai.