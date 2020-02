Phát động chương trình “Chào mặt trời”, kêu gọi doanh nghiệp giảm giá kích cầu du lịch

Nằm trong kế hoạch kích cầu du lịch với thông điệp “Việt Nam an toàn” của Tổng cục Du lịch, trước tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Vietnam Airlines phối hợp phát động chương trình “Chào Mặt Trời” nhằm kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác, mang đến cho hành khách trải nghiệm du lịch trọn vẹn và an tâm nhất.

Với tên gọi “Chào Mặt Trời”, chương trình là dịp để du khách khởi đầu trải nghiệm mới đến khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những vùng tràn ngập nắng ấm như Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc...

Tham gia chương trình với vai trò là đơn vị tiên phong, Vietnam Airlines mang đến cho hành khách ưu đãi giảm tối đa 50% giá vé khi đi theo nhóm tối thiểu 6 người trên các hành trình nội địa khởi hành từ ngày 1.3 - 31.5. Vé máy bay được bao gồm trong sản phẩm trọn gói kết hợp giữa dịch vụ hàng không và du lịch do các công ty lữ hành - du lịch phân phối.

Chia sẻ về nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với ngành du lịch, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa thành lập Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam và phát động chương trình Kích cầu Du lịch Việt Nam năm 2020 mang tầm cỡ quốc gia, huy động sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và mở rộng địa bàn triển khai trên cả nước. Vietnam Airlines là đơn vị có nhiều nỗ lực và đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đồng thời là một thành viên đáp ứng được đầy đủ tiêu chí của chương trình kích cầu du lịch.”

Ông Lê Hồng Hà - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn đồng hành cùng Tổng cục Du lịch và các đơn vị, hiệp hội trong ngành vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc trở thành đơn vị tiên phong phối hợp cùng Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động chương trình “Chào Mặt Trời” là nỗ lực của chúng tôi nhằm góp phần vào sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không Việt Nam, đưa ngành du lịch sớm phát triển trở lại và hoàn thành mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.”

Chương trình kích cầu du lịch “Chào Mặt Trời” sẽ liên kết các Sở Du lịch địa phương, các hiệp hội ngành nghề và đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp trong ngành. Các đơn vị tham gia chương trình phải cam kết giảm giá, tăng quyền lợi và đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khách hàng theo 5 tiêu chí của Hiệp hội Du lịch Việt Nam gồm: Điểm đến du lịch an toàn; Doanh nghiệp du lịch an toàn; Dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn; Dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn và Dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn.