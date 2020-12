Phát hiện kho chứa hơn 365 tấn hóa chất có nguy cơ gây cháy nổ

Theo đó, ngày 2.12, lực lượng chức năng gồm Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Phòng An ninh kinh tế Công an TP và Công an Q.Bình Tân đã kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM hóa chất thiết bị Đại Việt (Công ty Đại Việt, TP.Hà Nội) tại kho hóa chất rộng hơn 2.200 m2, địa chỉ Lô 30, đường số 2, KCN Tân Tạo (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành đã phát hiện hơn 365,2 tấn hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ chứa trong kho. Trong đó, hóa chất của chi nhánh Công ty Đại Việt 245,82 tấn và Công ty TNHH thương mại hóa chất Tân Việt Trung hơn 119,405 tấn.

Cụ thể, hơn 35,5 tấn hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Trong đó gần 15,69 tấn hóa chất tiền chất công nghiệp như: toluene, acetone, acid sulfuric; hóa chất là dung môi dễ cháy, hóa chất dễ cháy hoặc tự cháy như bột kim loại nhôm, magiê...; hóa chất ăn mòn mạnh như acid nitric, ethanolamine... Hơn 41,4 tấn hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, trong đó có chất gây đột biến di truyền, độc tính sinh sản, tác nhân gây ung thư cấp 1B như sodium dichromate, potasium dichromate... Hơn 61,5 tấn hóa chất là tiền thuốc nổ dùng để sản xuất vật liệu nổ và hàng loạt loại hóa chất khác...

Theo Sở Công thương TP.HCM, địa điểm kiểm tra này đã được các cơ quan chức năng TP.HCM cấp giấy phép làm kho chứa hạt nhựa. Tuy nhiên, Công ty Đại Việt lại chứa hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh và tiền chất thuốc nổ

Kho cũng đã được Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM phê duyệt phương án PCCC tháng 6.2019, song đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC theo quy định. Đoàn liên ngành đã lập biên bản làm việc và bàn giao cho Công an Q.Bình Tân xử lý.