Phú Mỹ Hưng Midtown trở lại

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho sự kiện mở bán đợt đầu tiên của The Peak trong tháng 11 này.

Mảnh ghép hoàn hảo và cơ hội cuối cùng để sở hữu nhà trong khu phức hợp

Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12.2016, thời điểm BĐS cả nước bắt đầu quay trở lại thời kỳ sôi động với nguồn cung dồi dào và cạnh tranh gay gắt, nhưng Phú Mỹ Hưng Midtown đã thu hút sự quan tâm của thị trường và trở thành một hiện tượng lạ của thị trường BĐS cao cấp khi liên tục đạt tiêu thụ thành công 98-100% chỉ trong vài tiếng mở bán ở tất cả các giai đoạn 1, 2, 3. Kết quả, cả 3 hợp phần trước đó, với tổng nguồn cung 1.333 sản phẩm được hấp thụ. Và nay, The Peak, không chỉ là hợp phần cuối cùng của Phú Mỹ Hưng Midtown mà công trình này còn được định vị là mảnh ghép hoàn hảo nhất của khu phức hợp.



Phối cảnh tổng thể toàn khu The Peak - view 2 Chủ đầu tư cho biết, khi thiết kế The Peak hay các tòa nhà trong The Peak nói chung, điều mà các kiến trúc sư cố gắng làm là mang tới một thiết kế "có trách nhiệm", một thiết kế trường tồn với thời gian bởi cả chủ đầu tư và người sử dụng không ai muốn nhìn thấy, sử dụng một thiết kế lỗi thời trong 10 năm sau. Thiết kế của The Peak là một thiết kế quốc tế đáp ứng đa dạng nhu cầu, đối tượng, lứa tuổi.

The Peak có nghĩa là “đỉnh”. Thực tế thì The Peak hợp phần cuối cùng cũng được định vị của cao cấp nhất so với 3 khu trước đó. Do vậy, mọi hạng mục trong The Peak đều được chăm chút từng chi tiết để đảm bảo chuẩn mực định vị cũng như tính bền vững cho toàn công trình từ ngoại quan, đến tiện ích, cảnh quan nội khu lẫn công năng sử dụng và vật liệu xây dựng.

Được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 27.725 m2 The Peak gồm hai khối công trình ký hiệu M8A và M8B. Trong đó, khối M8B có 338 căn hộ với cơ cấu gồm 74% căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 70 ~ 97 m2, 25% căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 104 ~ 121 m2 và còn lại là Tophouse diện tích từ 141 m2. Dự kiến đợt mở bán đầu tiên của khối nhà M8B sẽ được tổ chức trong tháng 11.2018.

Những giá trị của “đỉnh”

The Peak là điểm cuối cùng, hay gọi cách khác là “đỉnh cao” của toàn khu phức hợp. Đây cũng chính là vị trí quan trọng nhất của khu Midtown. The Peak có khuôn viên đất rộng nhất so với các khu còn lại trong Midtown. Phía bắc của The Peak trực diện sông cảnh quan, hướng nam nhìn về khu Nam Viên, các công viên, phía đông tiếp giáp đường Tân Phú với loạt trường học quốc tế và phía tây tiếp giáp với tòa nhà The Signature. Công trình thực sự có rất nhiều lợi thế do sở hữu cảnh quan gần sông và vẻ đẹp của dòng sông thì vô cùng gợi cảm với đường uốn lượn theo thế đất. Nước và dòng sông là nguồn tạo cảm hứng cho The Peak nói riêng và Midown. Nhìn toàn cảnh, dòng sông được xem là tiêu chí thiết kế trọng tâm.

The Peak lấy cảm hứng từ văn hóa và kiến trúc của đất nước mặt trời mọc. Điều này không chỉ thể hiện qua việc công trình được phủ sắc hoa Sakura Singapore tạo mà điểm ấn tượng khác về thiết kế còn lạ sự thể hiện tinh tế của phong cách Nhật Bản. Cụ thể, khi nhìn vào ngoại quan trông rất đơn giản, rất là Zen với thiết kế rõ ràng, cân đối, không nhiều chi tiết phức tạp.

Có thể nói ý tưởng thiết kế toát lên sự đơn giản và thanh lịch và hòa nhập tinh tế với cảnh quan, tạo nên kết nối giữa bên trong, bên ngoài và sự hài hòa với thiên nhiên. Tất cả đều tôn lên cá tính độc đáo cho công trình hiếm có này, từ đó tạo nên tạo nên một Midtown hoàn mỹ, một nơi tuyệt đẹp mà chưa bất cứ một dự án nào trong đô thị Phú Mỹ Hưng có được.

The Peak còn được ví là công trình xanh. Các kiến trúc sư không chỉ thiết kế một căn hộ đa chức năng mà còn tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên như ánh sáng, khí trời, không gian bên ngoài. Việc tối đa hóa sử dụng năng lượng tự nhiên để đối lưu không khí, sự thông thoáng vừa mang lại sức khỏe cho người sử dụng, vừa giúp tiết kiệm chi phí hằng tháng từ việc sử dụng các năng lượng nhân tạo.