Phú Mỹ Hưng mở bán căn hộ ‘view’ kép cực chất

Được biết, hiện dự án The Peak chỉ còn 2 tòa nhà là D và A. Do đó, đợt mở bán cuối tháng 6 này chính là những cơ hội cuối cùng dành cho những ai đã bỏ lỡ các công trình trước trong khu Midtown và các building khác của The Peak.

Tòa nhà D có độ cao 30 tầng - tòa nhà cao nhất dự án The Peak và toàn khu phức hợp Midtown gồm 207 căn hộ, chưa tính cửa hàng và các căn tophouse.

Block D là tòa nhà cao nhất khu phức hợp Midtown, sở hữu tầm nhìn “kép” Đại diện chủ đầu tư cho biết, ưu thế độc nhất của block D nằm ở chỗ, nhờ độ cao 30 tầng và cách bố trí 2 mặt thông thoáng nên các căn hộ tại đây “sở hữu” tầm nhìn toàn cảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Mặt trước tòa nhà hướng Tây Nam, trực diện dòng sông cảnh quan, hướng về phía khu The Crescent - Hồ Bán Nguyệt. Mặt hướng Đông Bắc nhìn về cảnh quan khối M8B, hướng sông và các trường học quốc tế. Đại diện chủ đầu tư cho biết, ưu thế độc nhất của block D nằm ở chỗ, nhờ độ cao 30 tầng và cách bố trí 2 mặt thông thoáng nên các căn hộ tại đây “sở hữu” tầm nhìn toàn cảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Mặt trước tòa nhà hướng Tây Nam, trực diện dòng sông cảnh quan, hướng về phía khu The Crescent - Hồ Bán Nguyệt. Mặt hướng Đông Bắc nhìn về cảnh quan khối M8B, hướng sông và các trường học quốc tế.

Giá trị bền vững khi sở hữu căn hộ The Peak

Dù được định vị phân khúc căn hộ cao cấp nhưng giới quan sát thị trường nhận định, trên thực tế, dự án The Peak thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí của một căn hộ hạng sang gồm: vị trí, tiện ích, đơn vị phát triển, tính độc đáo, mức độ hoàn thiện, tài chính, chất lượng quản lý.

The Peak nằm trong khu phức hợp Midtown - công trình được phát triển dựa trên ý tưởng từ các khu phức hợp nổi tiếng thế giới. Tại đây đang hình thành một địa danh dự kiến sẽ trở thành điểm đến tham quan, thưởng lãm đặc sắc của người dân thành phố, đó là công viên hoa anh đào Sakura Park.

Công viên Hoa anh đào đang hình thành sẽ là địa danh thưởng lãm đặc sắc của thành phố Bản thân The Peak cũng được xem là công trình “nghệ thuật kiến trúc” với thiết kế không gian xanh mở lên đến 43%. Yếu tố nước xuất hiện nhiều trong dự án qua tạo hình thác nước, suối nhân tạo,… Bản thân The Peak cũng được xem là công trình “nghệ thuật kiến trúc” với thiết kế không gian xanh mở lên đến 43%. Yếu tố nước xuất hiện nhiều trong dự án qua tạo hình thác nước, suối nhân tạo,…

The Peak nằm ngay cửa ngõ kết nối khu Nam Viên và khu Thương mại Tài chính Quốc tế. Đặc biệt, đây cũng là một trong những công trình hiếm hoi ở Phú Mỹ Hưng nằm cạnh sông bởi phần lớn quỹ đất đẹp ven sông, chủ đầu tư đều dành cho các công trình công cộng. Khối công trình này còn được giới am hiểu phong thủy nhận xét sở hữu thế đất phong thủy tốt, mang lại sự may mắn, sung túc cho chủ nhân sở hữu.

Midtown là khu phức hợp đầu tiên được Phú Mỹ Hưng liên doanh với các đối tác Nhật: Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Việc hợp tác này tạo nhiều thuận lợi cho chủ đầu tư phát triển dự án, về quy hoạch, thiết kế tiện ích.

The Peak được bố trí tiện ích tập trung theo khu vực với loại hình dịch vụ tương tự như các khu resort cao cấp. Riêng tòa nhà D được nối với tòa A bằng cầu Welcome Bridge, giúp cư dân dễ dàng sử dụng các tiện ích nội khu bố trí ở building A. Ngoài các tiện ích thông dụng như hồ bơi, phòng gym, khu BBQ, sân chơi trẻ em, khối M8A The Peak còn có phòng yoga, spa, phòng tập võ cho trẻ… Đáng nói hơn cả là quảng trường đô thị - một hoa viên kết hợp các hoạt động cộng đồng và dịch vụ F&B để phục vụ cộng đồng cư dân.

Căn hộ The Peak được bàn giao cơ bản với mức độ hoàn thiện cao cấp nhất hiện nay của Phú Mỹ Hưng, sử dụng sản phẩm của các thương hiệu Duravit (Đức), Porcelanosa (Tây Ban Nha)… Đặc biệt, khối M8A được đầu tư bộ vòi Gessi (Italia) cho toàn khối công trình.

Căn hộ The Peak giai đoạn 2 được bàn giao cơ bản với mức độ hoàn thiện cao cấp nhất hiện nay của Phú Mỹ Hưng Chủ đầu tư cho biết, công tác quản lý khu phức hợp đã thiết lập xong quy trình; có ứng dụng công nghệ mới để kịp thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày của cư dân. Chủ đầu tư cho biết, công tác quản lý khu phức hợp đã thiết lập xong quy trình; có ứng dụng công nghệ mới để kịp thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày của cư dân.

Bên cạnh việc thỏa mãn các tiêu chí hạng sang, dự án The Peak còn sở hữu nhiều điểm cộng khác biệt mang tính bền vững cho sản phẩm như cộng đồng dân cư văn minh, đô thị dịch vụ đồng bộ đã hình thành. Chính những yếu tố này sẽ tạo nên tính bền vững cho sản phẩm, gia tăng giá trị sở hữu cho khách hàng.

Pháp lý minh bạch cũng là một điểm cộng của dự án. Khách hàng sẽ được cung cấp mọi thông tin như quy hoạch, tham quan nhà mẫu, bảng giá…

Chính sự minh bạch pháp lý này cùng uy tín của chủ đầu tư nên dù trong bối cảnh tín dụng bất động sản đang bị siết chặt, khách hàng mua căn hộ The Peak vẫn được cho vay đến 80% giá trị căn hộ trong vòng 15 năm. Cùng với đó là ưu đãi lãi suất 0% trong vòng 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua nhà cho đến khi nhận nhà, được ân hạn nợ gốc.