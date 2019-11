PNJ Next – thương hiệu thành công nhờ mang đến giá trị độc đáo cho Millennials Việt

Millennials - Thế hệ người trẻ mê trải nghiệm và nắm bắt xu hướng

Millennials thuộc độ tuổi từ 21 - 35, có tố chất tự tin, quyết tâm thực hiện điều mình mong muốn, đã và đang tác động đáng kể đến bức tranh thị trường. Thích khám phá, lựa chọn thương hiệu uy tín và luôn có sự đổi mới, Millennials thường bị thu hút và sẵn sàng móc hầu bao cho những sản phẩm sáng tạo, có yếu tố thẩm mỹ cao, chất lượng vượt trội và có gu riêng.

Đón đầu xu hướng tiêu dùng của giới trẻ thành đạt, từ đầu năm 2019, mô hình PNJ Next được ra mắt và triển khai các cửa hàng đầu tiên, mở ra không gian trải nghiệm mua sắm hiện đại và mang đến những giá trị mà các Millennials đang tìm kiếm.

Đến với PNJ Next, Millennials được chiêm ngưỡng và mua sắm cho mình những bộ sưu tập trang sức độc đáo được chế tác tinh xảo bởi những thợ thủ công lành nghề của PNJ. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội chọn lựa các sản phẩm đồng hồ nổi tiếng như Longines, Gucci, Hamilton, Citizen, Michael Kors, Casio, Seiko, Orient, Daniel Wellington... PNJ Next cũng là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam đối với 2 thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng là Silvana và Jowissa.

Mang tinh thần YOLO (You Only Live Once) với ý nghĩa đề cao lối sống tự chủ, Millennials biết tận hưởng những giá trị do chính bản thân tạo ra. Những món thời trang như trang sức, phụ kiện tại PNJ Next chính là sự tưởng thưởng xứng tầm cho thành quả mà người trẻ đạt được.

Thế hệ Millennials luôn biết tận hưởng những giá trị do chính bản thân tạo ra

PNJ Next được yêu thích bởi Millennials Việt

Thấu hiểu và đón nhận làn sóng thay đổi do thế hệ Millennials mang đến, PNJ Next tạo nên chuỗi giá trị hoàn toàn khác biệt so với trước đây bằng việc thay đổi phong cách thiết kế, bày trí cửa hàng. Thay cho diện mạo của một trung tâm kim hoàn thông thường, PNJ Next gây ấn tượng mạnh với đẳng cấp của một showroom sang trọng, tinh tế với tông màu trung tính thời thượng; không gian nội thất có trần cao và thoáng rộng giàu tính thẩm mỹ, phù hợp với phong cách sống của Millennials.

Không khác gì cảm giác khi bước vào một cửa hàng trưng bày đồ hiệu quốc tế đẳng cấp, khách hàng bước chân vào PNJ Next luôn được chào đón, tư vấn ân cần, khác hẳn hình ảnh giao dịch, mua bán kim hoàn truyền thống: nhân viên bán hàng và khách hàng đứng cách nhau qua một chiếc tủ kính.

Đi mua sắm cũng như buổi thưởng lãm nghệ thuật, các tín đồ thời trang sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi trải nghiệm shopping độc đáo, mang tính tương tác cao tại PNJ Next, từ không gian, nhân viên bán hàng, đến lượng sản phẩm đa dạng, phong phú.

Không gian shopping mang tính tương tác cao tại cửa hàng PNJ Next

“PNJ Next tiên phong kiến tạo nên một mô hình bán lẻ khác biệt, chưa từng có từ trước đến nay trong lĩnh vực trang sức tại Việt Nam. Điểm độc đáo này tạo nên đẳng cấp cho PNJ Next cũng như cho chính mỗi khách hàng khi bước vào các cửa hàng mang tính thời đại của chúng tôi. Không gian thiết kế và phong cách mua sắm ấn tượng sẽ giúp họ có những trải nghiệm đáng nhớ”, ông Lê Trí Thông – Tổng giám đốc PNJ chia sẻ.

Hội tụ những giá trị hiện đại đích thực hướng đến các khách hàng Millennials, PNJ Next chính là bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm nhìn chiến lược và sự thành công của PNJ, thương hiệu trang sức hàng đầu của Việt Nam đang vươn lên tầm khu vực.