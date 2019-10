PVcomBank nâng cấp tính năng mới cho hệ thống máy ATM

Từ tháng 11.2019, tất cả máy ATM của PVcomBank trên toàn quốc đều được nâng cấp để chấp nhận giao dịch bằng thẻ chip theo chuẩn VCCS (Vietnam Chip Card Specifications) của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam và tích hợp tính năng rút tiền bằng mã (Cash by Code).

Thẻ chip chuẩn VCCS là thẻ tích hợp công nghệ EMV (chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ Europay, MasterCard, Visa đưa ra). Tính bảo mật của thẻ chip chuẩn VCCS được nâng cao hơn nhiều lần so với thẻ từ vì tội phạm thẻ không thể sao chép được dữ liệu để chế tạo thẻ giả và rút tiền, như từng làm với thẻ từ.

Bên cạnh đó, thẻ chip chuẩn VCCS sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc chuẩn quốc tế (contactless) với tốc độ giao dịch siêu nhanh từ 0,2 đến 0,3 giây mà không cần nhập mã PIN hay ký xác nhận với các giao dịch giá trị nhỏ. Khách hàng chỉ cần đặt gần, lướt hoặc vẫy nhẹ thẻ lên máy POS tích hợp công nghệ contactless để thanh toán mà không cần quẹt băng từ như cách truyền thống.

PVcomBank chuẩn bị ra mắt thẻ chip chuẩn VCCS giúp khách hàng giao dịch an toàn, thanh toán tiện lợi, tích hợp tiện ích thanh toán hiện đại

Ngoài ra, thẻ chip không tiếp xúc cũng sẽ mở rộng khả năng tích hợp các tiện ích thanh toán với các ngành kinh tế khác, hướng tới chiếc thẻ thanh toán đa năng, tích hợp các ứng dụng thanh toán trong giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục, dịch vụ công ngay trên cùng một chiếc thẻ. Đơn cử như tại Singapore, người dân đi xe buýt sẽ có 2 phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc sử dụng thẻ EZLink/ Nets Flash Pay - thẻ chip ứng dụng công nghệ contactless. Hay như ở Hàn Quốc, Cashbee là tên gọi của thẻ chip VCCS dùng để đi các phương tiện giao thông công cộng trên khắp đất nước. Với chiếc thẻ này, người dùng sẽ không phải mua vé lượt tàu điện ngầm cho từng chuyến và được nhận ưu đãi giảm giá mỗi khi chuyển xe buýt, chuyển tuyến tàu điện ngầm hay khi chuyển từ xe buýt sang tàu điện ngầm.

Bên cạnh những tính năng nổi bật trên, thẻ chip còn có khả năng lưu trữ thông tin lớn hơn so với thẻ từ thông thường, giúp ngân hàng có cơ sở để phát triển thêm nhiều ứng dụng lên thẻ, từ đó cung cấp sản phẩm thẻ đa dạng, tiện ích cho khách hàng khi sử dụng.

Với việc chấp nhận thẻ chip chuẩn VCCS, máy ATM của PVcomBank sẽ mang lại trải nghiệm giao dịch an tâm vượt trội cho khách hàng nhờ việc đảm bảo kiểm tra xác thực thông tin của thẻ, tăng cường bảo mật và an toàn hơn so với máy ATM thông thường, tránh ăn cắp thông tin và giả mạo thẻ tuyệt đối.

Đây là bước đệm để PVcomBank ra mắt thẻ chip VCCS trong thời gian sắp tới, theo lộ trình chung về chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020. Theo đại diện phía Ngân hàng Nhà nước - ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, đến cuối năm 2019, ít nhất 30% thẻ thanh toán phải chuyển sang thẻ chip. Tới ngày 31.12.2020, 60% thẻ thanh toán phải chuyển sang thẻ chip và đến cuối năm 2021, toàn bộ thẻ thanh toán trên thị trường là thẻ chip.

PVcomBank chú trọng đầu tư về nhân lực và công nghệ để triển khai nâng cấp hệ thống máy ATM, đáp ứng với nhu cầu khách hàng.

Cùng từ tháng 11.2019, PVcomBank bắt đầu triển khai mở rộng dịch vụ rút tiền bằng mã (Cash by Code) tại máy ATM, trên ứng dụng Mobile Banking. Nhờ đó, người nhận tiền không cần tài khoản ngân hàng, có thể nhận tiền ngay tại bất kỳ máy ATM PVcomBank, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong các hoạt động giao dịch tài chính.

Với định hướng tập trung phát triển công nghệ trong thời đại công nghệ số 4.0, PVcomBank đã có sự đầu tư đồng bộ về nguồn lực con người và hạ tầng để triển khai nâng cấp hệ thống máy ATM hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích trong giao dịch, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về tài chính.