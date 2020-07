Quảng bá sầu riêng Việt Nam tại Úc

Từ năm 2019, sầu riêng Việt Nam đã được Thương vụ Việt Nam tại Úc đưa vào danh sách trọng tâm xúc tiến. Qua khảo sát của Thương vụ Việt Nam tại Úc, sầu riêng là loại quả phù hợp tiêu dùng đông lạnh, hoàn toàn có thể thay thể quả tươi vốn phải đàm phán mở cửa. Do hiệu ứng tốt từ “Hành trình thưởng thức sầu riêng Việt Nam – năm 2019”, trong thời gian 20 – 31.7 năm nay, Thương vụ Việt Nam tổ chức Tuần lễ sầu riêng Việt Nam tại các khu vực Cabramatta, Marickville, Eastwood thuộc bang New South Wales.

Để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ 7 tấn sầu riêng do Công ty Asean vừa thông quan, trong chương trình năm nay, thương vụ xúc tiến theo mục tiêu quảng bá kép: mua sầu riêng trúng thưởng nông sản cao cấp Việt Nam. Cụ thể, khách hàng mua sầu riêng Việt Nam tại bang New South Wales, chỉ cần chụp hóa đơn/biên nhận mua hàng gửi về địa chỉ email: vntrade@bigpond.net.au để được bốc thăm trúng thưởng. Thời hạn là đến hết ngày 20.8 và giải nhất là 1 hộp yến Nest Art, 10 giải đồng hạng mỗi giải một hộp cà phê cao cấp Dr. Nam. Sản phẩm tổ yến ăn liền Nest Art được chế biến theo công nghệ Mỹ và cà phê cao cấp Dr.Nam tham gia xúc tiến lần này nhằm kết hợp giới thiệu nông sản chất lượng cao đối với thị trường Úc.

Sau chương trình này, tại bang Tây Úc, cách Sydney gần 4.000 km, thương vụ sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến cho lô hàng sầu riêng Việt Nam mang thương hiệu AAA do một đơn vị tại Perth nhập khẩu vào khoảng đầu tháng 8.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 5 tháng đầu năm 2020, sầu riêng xuất khẩu chỉ đạt 18 triệu USD, giảm đến 87,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sầu riêng chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quố c nhưng từ đầu năm đến nay, Trung Quốc siết đường tiểu ngạch và do tác động của dịch Covid-19 nên xuất khẩu sầu riêng giảm liên tục.