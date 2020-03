Quảng Bình khẩn trương phòng, chống hạn, mặn

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2020. Trong đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương kiểm tra, rà soát, tính toán cân bằng nước các công trình thủy lợi để xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước , xâm nhập mặn ; đồng thời rà soát điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ hè thu năm 2020; điều chỉnh việc điều tiết nước tại các hồ chứa và quy trình vận hành công trình thủy lợi, bảo đảm vận hành an toàn, phù hợp với hiện trạng, diễn biến nguồn nước và nhu cầu dùng nước.

Các hồ chứa cần lắp đặt quan trắc, dự báo lượng nước; thường xuyên cập nhật tình hình nguồn nước và diện tích sản xuất thiếu nước; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, nhất là vùng có nguy cơ.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình, hiện nước các hồ chứa do địa phương quản lý đạt từ 75 - 86% dung tích thiết kế; các hồ chứa do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt trung bình khoảng 89% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình, thời tiết có dấu hiệu nóng trong các tháng đầu năm, nắng nóng xảy ra sớm hơn mọi năm và xuất hiện trên diện rộng vào tháng 3 - 4, duy trì trong những tháng cuối năm. Dự kiến, tổng lượng mưa từ tháng 2 - 4 tại Quảng Bình thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa khô năm nay, do sự thiếu hụt lượng mưa trên các lưu vực và sự suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn nên nguy cơ xảy ra hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.