Quý 1, xuất siêu hơn 2,14 tỉ USD

Tháng 3, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 55,5 tỉ USD, tăng gần 36% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 28 tỉ USD, tăng 38,6% và nhập khẩu ước đạt 27,5 tỉ USD, tăng hơn 33%. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,74 tỉ USD, tăng hơn 21% và nhập khẩu ước đạt 74,61 tỉ USD, tăng hơn 25%.

Như vậy, thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong quý 1 ước đạt 2,14 tỉ USD. Xuất nhập khẩu tăng, thu ngân sách của ngành cũng tăng mạnh với 84.233 tỉ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, có một số ngành hàng xuất khẩu tăng mạnh 2 con số. Chẳng hạn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 1,43 tỉ USD trong tháng 3, tăng 55,6% so với tháng trước, quý 1 ước đạt 3,69 tỉ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Giày dép đạt 1,6 tỉ USD, tăng 37,3% so với tháng trước và tăng 13,5% so với quý 1/2020; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,3 tỉ USD, tăng 17% so với tháng trước, quý 1 ước đạt 14,07 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 4,4 tỉ USD, tăng 30,5% so với tháng trước và cả quý ước đạt hơn 11,6 tỉ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; dệt may ước đạt 2,7 tỉ USD, tăng 48,3% so với tháng trước, quý 1 đạt khoảng 7,18 tỉ USD, tăng 1,1%...

Ở chiều ngược lại, quý 1, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 16,48 tỉ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước và là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của cả nước; nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,85 tỉ USD, tăng 48%; ô tô nguyên chiếc các loại cả quý 1 đạt 35.000 chiếc, trị giá đạt 771 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; vải các loại ước đạt 1 tỉ USD trong tháng 3, tăng 27,7% so với tháng trước, tính chung cả quý ước đạt 2,89 tỉ USD, tăng 9,2%; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày ước đạt 560 triệu USD, tăng 58% so với tháng trước và ước đạt 1,44 tỉ USD, tăng 13%. Đặc biệt, sắt thép các loại ước đạt 1,35 triệu tấn, tăng 31,6% và trị giá là 1 tỉ USD, tăng 38,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong quý 1 ước đạt 3,59 triệu tấn, tăng 8,6% và trị giá là 2,56 tỉ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.