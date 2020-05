Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Nạn nhân Nguyễn Công Dương (thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 23h30 phút ngày 05/7/2015 tại Km36+400 Quốc lộ 5A. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, đến nay cơ quan Công an điều tra vẫn chưa tìm được xe gây tai nạn.

Cùng ngày, Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới cũng đã chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Bùi Đức Tùng (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Nạn nhân Bùi Đức Tùng tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 19 giờ ngày 04/03/2019, xe gây tai nạn bỏ chạy đến nay cơ quan công an điều tra không tìm được xe gây tai nạn.

Đây là hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới trong suốt hơn 10 năm qua để góp phần chia sẻ nổi đau mất mát đối với gia đình có nạn nhân không may tử vong do xe cơ giới gây ra thuộc các trường hợp đã được pháp luật quy định.

Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đóng góp hàng năm theo quy định của Chính phủ, được Bộ Tài chính giao Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009. Nghị định 103/2008/NĐCP ngày 16/9/2008 của Chính phủ và Nghị định 214/2013/NĐ/CP ngày 20/12/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2008/NĐ-CP ra đời đến nay được 10 năm để thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Đồng thời cũng là loại hình bảo hiểm mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua theo luật định nhằm giúp bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.