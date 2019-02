Quy Nhơn trong diện mạo mới của những sắc màu độc đáo

Không còn là thành phố xinh đẹp bị lãng quên nữa, Quy Nhơn (Bình Định) giờ đây đã tự chuyển mình đầy mạnh mẽ để danh xưng “Một trong những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á” (do tạp chí du lịch của Anh - Rough Guides bình chọn năm 2015) tiếp tục được giữ vững.

Sự hấp dẫn, lôi cuốn của thành phố này không chỉ có cảnh đẹp, ẩm thực ngon mà còn ở những nỗ lực làm đẹp và phát triển lâu dài về chính sách, thu hút đầu tư, tạo những điểm nhấn độc đáo có một không hai tại Việt Nam.

Một thành phố mở đầy quyến rũ

Không khó để một thành phố làm vừa lòng du khách. Từ cơ sở lưu trú đến quang cảnh, đồ ăn thức uống… nếu ở mức chấp nhận được thì gần như địa điểm du lịch nào cũng có thể đáp ứng. Nhưng sẽ khó nếu một thành phố muốn người ta phải lòng mà trở đi trở lại nhiều lần trong đời. Lúc ấy, nhu cầu khám phá cảnh đẹp sẽ xếp sau mức độ tận hưởng và an vui trong một chuyến đi mà nhiều người gọi là “trở về”.

Về với nơi đã biết cách nâng niu, níu giữ cảm xúc. Về với những con người mà dù chỉ thoáng gặp qua cũng đủ tạo dựng niềm tin và nhung nhớ. Về với một mảnh đất mà ta trót đem lòng yêu.

Hiếm có một thành phố biển nào ở Việt Nam lại dành nhiều khoảng không gian công cộng như ở Quy Nhơn. Thành phố be bé nhưng có đến hai quảng trường rộng có thể tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - xã hội và là nơi để người dân tận hưởng cuộc sống. Các mảng xanh từ những công viên lớn nhỏ cũng đủ đem đến sự mát lành cho thành phố qua những mùa nắng nóng khắc nghiệt nhất.

Chưa hết, theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, lãnh đạo tỉnh còn kiên quyết nói không với những dự án nhà hàng, khách sạn sát biển để tạo không gian thoáng đãng công cộng trước biển cho người dân. Con đường Xuân Diệu dọc biển sắp tới sẽ trở thành đại lộ đi bộ dài nhất Việt Nam với khoảng hơn 3 km. Không chỉ vậy, thành phố còn được mở rộng ở hướng cầu Thị Nại, đường Tây Sơn, Tuy Phước… tạo những khu dân cư mới nhộn nhịp.

Tất cả những chuyển đổi này là bước đi đột phá về quy hoạch để Quy Nhơn không còn thu mình trong một chiếc áo chật hẹp nữa. Cởi mở, hiện đại và văn minh trên nền tảng gìn giữ truyền thống tốt đẹp là những giá trị cốt lõi mà phố biển này đang hướng tới.

Ảnh: Lê Hồ Bắc Tập yoga buổi sớm tại đảo Kỳ Co

Những điểm nhấn chỉ có ở Quy Nhơn

Phát triển kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu của mỗi địa phương. Thế nhưng, ở Quy Nhơn, ưu tiên đó đôi khi phải xếp sau một số quan tâm đặc biệt. Ngoài việc nói không với các dự án có thể đem lại nguồn lợi lớn cho GDP tỉnh nhà nhưng ảnh hưởng không tốt đến không gian công cộng, Bình Định còn dành sự ưu ái đặc biệt cho một công trình không mang tính chất kinh tế.

Trong khoảng 10 năm qua, ICISE (Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, đóng tại thung lũng Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn ) luôn là niềm tự hào của lãnh đạo và người dân Bình Định. Đây là giấc mơ có thật của vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc và cũng là giấc mơ cho những ai yêu mến khoa học, trăn trở với sự phát triển của khoa học tại Việt Nam. Tại Quy Nhơn, giấc mơ ấy đã thành hình với những công trình mang tính thẩm mỹ cao, phục vụ cho lĩnh vực khoa học - giáo dục.

ICISE có nét kiến trúc độc đáo (là 1 trong 16 công trình thuộc lĩnh vực khoa học và giáo dục đại học lọt vào vòng chung kết Festival Kiến trúc thế giới 2017 tổ chức tại Berlin, Đức) và cũng được truyền thông nói đến nhiều khi có các sự kiện khoa học tổ chức tại đây, nên nhiều du khách khi đến Bình Định đều muốn ghé thăm. ICISE cũng là một điểm nhấn cho Bình Định và mang lại hình ảnh tốt đẹp đối với du khách khi tới Quy Nhơn.

Theo tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc ICISE, năm 2018 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đánh dấu 25 năm hoạt động vì khoa học và giáo dục Việt Nam của Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam (1993 - 2018) và 5 năm thành lập ICISE (2013 - 2018). Năm 2018 cũng là tròn 10 năm Hội Gặp gỡ Việt Nam dừng chân tại Bình Định.

Quy Nhơn, trong hành trình chuyển mình còn có những người trẻ, rất trẻ đầy tâm huyết với phát triển du lịch. Họ đã và đang tạo ra nhiều hơn nữa những điểm đến, sân chơi sôi động, đầy sắc màu để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách du lịch. Đó là anh Lê Duy Lân, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Bath (Anh), quyết định trở về xây dựng khu dã ngoại Trung Lương và resort Crown Retreat đẹp như mơ giữa vùng quê Cát Tiến (huyện Phù Cát).

Tại Quy Nhơn, những quán bar, pub nhỏ xinh, văn minh cũng đã thành hình để trở thành điểm đến thú vị cho các bạn trẻ và du khách. The S.I.N.E acoustic Pub - cây đàn dương cầm giữa lòng thành phố là một nơi như thế. “Là một người trẻ của Bình Định, tôi mong muốn mình có thể góp một phần nào đó tạo nên bản sắc riêng. Âm nhạc luôn có tính kết nối, thu hút mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ nên ý tưởng về một nơi chơi nhạc có hình đàn dương cầm đã được ấp ủ trong tôi từ lâu. Tôi mong, những ngân nga này sẽ lưu giữ được cảm xúc của bất kỳ ai ghé qua để còn trở lại”, anh Lê Thái Tân (27 tuổi, chủ quán The S.I.N.E acoustic Pub) chia sẻ.

Ảnh: Đào Tiến Đạt Quy Nhơn đang tự chuyển mình để vừa bắt kịp nhịp sống hiện đại vừa gìn giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp

Rộng cửa đón khách trong nước và quốc tế

Quy Nhơn từ lâu đã là nơi khởi nguồn cho những cảm xúc thơ ca của các thi sĩ, nhạc sĩ như Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Trịnh Công Sơn, Yến Lan... Thành phố biển nhỏ xinh này tự biết cách biến hóa, làm mới mình để vừa là bản mẫu cho thơ nhạc họa, vừa là bản sao bước ra từ tác phẩm. Không dừng lại ở những giá trị vàng son trong quá khứ, nơi đây còn được xây đắp mỗi ngày để trở thành một thành phố rộng mở, đầy quyến rũ và lôi cuốn trong mắt du khách và cả người dân địa phương. Theo Sở Du lịch Bình Định, trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành du lịch Bình Định đón được trên 3,45 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó khách quốc tế 237.761 lượt, tăng 7,8%; khách nội địa tăng 11,2%). Doanh thu thuần trong ngành du lịch Bình Định ước gần 2.481 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 210 khách sạn, gồm: 1 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, 25 khách sạn 2 sao, 175 khách sạn 1 sao với tổng số 5.247 phòng, tăng 32% so với đầu năm. Trong 3 tháng cuối năm 2018, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón trên 636.000 lượt khách, doanh thu du lịch trên 820 tỉ đồng. Dự kiến lượng khách đến năm 2018 đạt trên 4,092 triệu lượt, tăng 10,6%; doanh thu du lịch đạt 3.301 tỉ đồng, tăng 54,7% so với năm 2017.

Một thành phố hiện đại không thể thiếu sân bay hiện đại và những cơ sở lưu trú mang tầm quốc tế. Theo ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát, nhà ga mới và kể cả nhà ga cũ cũng đã ở trong tình trạng sẵn sàng đón nhận các chuyến bay quốc tế. Trong cuộc họp cuối tháng 11.2018, sân bay Phù Cát được báo cáo là đã đủ các điều kiện như đường băng, sân đỗ, trang thiết bị, con người…

Trước đó, từ đầu tháng 5.2018, các hãng bay đã chuyển hoạt động khai thác các chuyến bay tại nhà ga mới tại sân bay Phù Cát với tổng công suất phục vụ từ 2 - 2,5 triệu lượt khách/năm. Với tổng số tiền khoảng 500 tỉ đồng (do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV đầu tư), nhà ga T1 được kỳ vọng sẽ là cánh cửa khang trang đầu tiên chào đón du khách trong nước và quốc tế đến với Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng.

Những phản hồi tốt từ các đoàn khách cũng là một động lực mạnh mẽ cho những người phục vụ trong ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh các dự án mới. Ngoài các dự án với quy mô lớn của Tập đoàn FLC, các tập đoàn, công ty nhỏ hơn cũng đang cố gắng đa dạng hóa các hoạt động phát triển du lịch. Anh Lê Duy Lân, Tổng giám đốc Công ty du lịch Trung Hội, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để mở rộng thêm các hạng mục hạ tầng như khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế, hoàn thiện hơn khu dã ngoại Trung Lương nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các tour du lịch trải nghiệm được đánh giá cao như: học nấu đặc sản địa phương, một ngày sống trên hoang đảo, đi về các làng võ…”.

Tại Kỳ Co, hòn ngọc của du lịch Bình Định, dự án resort Kỳ Co cũng đang được khẩn trương xây dựng với đầy đủ các khu vui chơi giải trí, hồ bơi vô cực, cây cầu uốn lượn theo vách đá cheo leo, khu trò chơi cho trẻ em… Theo dự định, khu resort Kỳ Co sẽ đi vào hoạt động và đón lượt khách đầu tiên vào tháng 3.2019.