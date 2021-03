Ra mắt bộ sưu tập biệt thự ven biển Ixora Ho Tram by Fusion

Tận hưởng những đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu

Chọn đúng thời điểm ra mắt thị trường chỉ là bước đệm ban đầu để những ngôi biệt thự ven biển Ixora Ho Tram by Fusion thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Những đặc quyền tiếp theo mà dự án này mang lại mới thực sự chinh phục được cảm tình và quyết định lựa chọn của đông đảo khách hàng.

Đầu tiên, phải kể đến vị trí đắc địa “tựa sơn hướng thủy” với một bên là dải biển dài nguyên sơ, một bên là mảng xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha. Đây sẽ là nơi chủ nhân của Ixora Ho Tram by Fusion không chỉ tận hưởng những làn gió biển tươi mát mà còn có thể cảm nhận rõ ràng một không gian ngập tràn mảng xanh, trong lành và thuần khiết.

Vẻ đẹp lung linh của những ngôi biệt thự bên bờ biển Ixora Ho Tram by Fusion dưới nắng sớm mai

Chưa đến 2 giờ đi xe từ TP.HCM theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây là các gia chủ có thể đến ngay được thiên đường bên bờ biển của mình, tất cả sẽ được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn của một khu resort đẳng cấp. Từng chi tiết nội thất, dù là nhỏ nhất đều được chăm chút một cách tỉ mẩn dưới sự vận hành của thương hiệu Fusion Hotel Group, mang đến cho khách hàng cảm giác thân quen như một ngôi nhà đích thực thứ hai nằm yên bình bên bờ biển trong lành và nguyên sơ.

Chưa dừng lại ở đó, chính vị trí độc đáo nằm trong khu phức hợp Ho Tram Strip, có tiện cùng chủ đầu tư với loạt ích nghỉ dưỡng lộng lẫy bậc nhất như khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort và đặc biệt là sân golf The Bluffs, Ixora Ho Tram by Fusion tự hào mang đến cho các chủ nhân sở hữu những đặc quyền hoàn toàn khác biệt.

Vừa là tổ ấm thứ hai bên bờ biển thanh bình, vừa là tài sản đầu tư có giá trị - Ixora Ho Tram by Fusion

Ngoài việc chỉ cách thiên đường vui chơi giải trí nhộn nhịp vài bước chân, Ixora Ho Tram by Fusion cũng dành tặng gói Golf Membership của The Bluffs Golf Course cho các gia chủ của những ngôi biệt thự nơi đây. Đây được xem đặc quyền hết sức ấn tượng, không dễ gì có thể sở hữu được.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ mang đến quà tặng 2 xe Mercedes-Benz E200 trị giá gần 5 tỉ đồng dành cho các khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion như một lời đón chào các gia chủ đến với thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời này.

Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn đầu tư dài hạn

Trong khi số thành viên của “câu lạc bộ” siêu giàu tại Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng mạnh bậc nhất thế giới trong vòng 5 năm tới theo Báo cáo Thịnh vượng 2021 của Knight Frank kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng an toàn cho gia đình ở cự ly gần, thị trường BĐS tại Việt Nam cũng chứng kiến sự dịch chuyển nhu cầu sở hữu những không gian nghỉ dưỡng gần gũi cùng thiên nhiên.

Điều này phản ánh nhu cầu sở hữu các không gian nghỉ dưỡng khoáng đạt giữa thiên nhiên, vừa là nơi cả gia đình nhiều thế hệ có thể quây quần vừa là tài sản đầu tư dài hạn có giá trị. Biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion là một không gian như vậy, với mật độ xây dựng thấp chưa đến 16% cùng không gian ngập tràn mảng xanh, được “đo ni” cho 46 chủ nhân tương lai - những người trân trọng các giá trị gia đình và muốn biến những phút giây thư giãn đích thực cùng người thân thành một kỳ nghỉ đáng nhớ giữa nắng vàng, biển xanh trong khi không cần phải mất nhiều thời gian di chuyển.

Những cơ hội cuối cùng để sở hữu biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion với nhiều đặc quyền ưu đãi

Tiềm năng của dự án càng gia tăng mạnh mẽ khi được thừa hưởng những lợi thế từ hạ tầng, từ tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây cho đến các công trình đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc mở rộng 42m và đặc biệt hơn, chính là sự hình thành sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời, chính sự khan hiếm của các BĐS ven biển trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng càng làm bùng nổ cơn khát các ngôi biệt thự ven biển dành cho giới thượng lưu.

Tại Ixora Ho Tram by Fusion, các vị gia chủ của những ngôi biệt thự có thể lựa chọn để làm ngôi nhà thứ hai, dùng để nghỉ dưỡng quanh năm hoặc tham gia chương trình vận hành cho thuê chia sẻ lợi nhuận 70%.

Đặc biệt, giá trị và chất lượng của Ixora Ho Tram by Fusion còn được nâng lên một tầm cao mới khi mà Lodgis Hospitality Holdings, với chiến lược đầu tư dài hạn vào ACDL, đã quy tụ một đội ngũ tham gia phát triển dự án với nhiều tâm huyết và kinh nghiệm, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.