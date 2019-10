Ra mắt Mobile app VIP Card - WService và vinh danh The Best Asean Brand Awards 2019

WService là một ứng dụng giúp các doanh nghiệp xây dựng, quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng; tiết kiệm được ngân sách quảng cáo cũng như quản trị và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Cập nhật các ưu đãi và quà tặng thường xuyên, WService còn giúp người dùng mua sắm thông minh, tiết kiệm. Nhờ đó, WService nhận được sự đón nhận, hợp tác và hứng thú trải nghiệm của những doanh nhân, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và hàng trăm khách mời đến tham dự sự kiện.

Trong lần ra mắt này, ứng dụng Mobile app VIP Card - WService ký kết hợp tác với CLB Bóng đá TP.HCM để kết nối nên một cộng đồng người hâm mộ yêu bóng đá, đồng thời ký kết với những đơn vị khác để cùng hợp tác phát triển.

Trong khuôn khổ của chương trình, buổi vinh danh The Best Asean Brand Awards cũng được Tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm và Ứng dụng điện thoại WService phối hợp cùng cộng đồng BSIN & WLIN tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), do Nam Hương Media thực hiện diễn ra thành công rực rỡ.

The Best Asean Brand Awards 2019 - dấu son của nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và khu vực ASEAN, tạo nên không gian kết nối kinh doanh, hợp tác cùng phát triển vượt ngoài biên giới.