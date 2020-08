Ra mắt thương hiệu Nova F&B thuộc hệ sinh thái NovaTourism

Mục tiêu của Nova F&B là phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club…; mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và đẳng cấp quốc tế cho du khách trong và ngoài nước; gia tăng giá trị kết nối và trải nghiệm của khách hàng trong hệ sinh thái NovaTourism. Ngoài những thương hiệu đẳng cấp đang quản lý, Nova F&B sẽ từng bước phát triển và nhượng quyền, hợp tác với nhiều thương hiệu khác để góp phần đưa các dự án BĐS của Novaland trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và ẩm thực hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Lễ công bố Thương hiệu Nova F&B

Danh mục các thương hiệu do Nova F&B quản lý gồm: Mảng nhà hàng: Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Au Lac Do Brazil; Marina Club, Embassy Lounge, Number 1 Beach Club, Food Train Restaurant, Grand Lounge; Mảng chuỗi cà phê: Saigon Casa cafe, Gloria Jean’s Coffees; Mojo Coffee, Cà phê Cô Ba…