Ra mắt tòa tháp sở hữu không gian sống như resort tại Astral City

Astral City là dự án phức hợp thương mại và căn hộ đẳng cấp bậc nhất Bình Dương. Dự án sở hữu 8 tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, nơi sẽ trở thành trục đại lộ dịch vụ - thương mại - tài chính lớn nhất thành phố Thuận An trong thời gian tới. Dự án gây ấn tượng với phong cách thiết kế hiện đại, đề cao sự kết hợp hài hòa “trong tĩnh, ngoài động” của các không gian sống. Astral City khẳng định giá trị khác biệt tại thị trường Bình Dương.

Tòa tháp The Rigel với phong cách Aqua Resort, sở hữu không gian xóa nhòa ranh giới giữa nhà và resort

Tòa tháp The Rigel nổi bật giữa “trục tĩnh” của Astral City với không gian sống ngập tràn mảng xanh. Các công viên trung tâm sở hữu hệ thực vật đa dạng, cảnh quan mặt nước độc đáo của dòng suối nhiệt đới, mang đến cho cộng đồng cư dân Astral City đặc quyền sống theo phong cách Aqua Resort. Ngoài ra, The Rigel cũng là tòa tháp duy nhất tại Astral City kết nối trực tiếp với tuyến đường công viên ven kênh, hệ thống giao thông thuận tiện giúp cư dân dễ dàng hơn trong việc di chuyển.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bình Dương hiện là tỉnh có nhu cầu thuê nhà ở cao hàng đầu cả nước với tỷ lệ 74,5%. Trong đó, một phần lớn nhu cầu đến từ các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp nhưng nguồn cung căn hộ cao cấp có thể đáp ứng tiêu chuẩn sống dành cho chuyên gia vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tại báo cáo HSBC Expat 2019 được HSBC công bố, Việt Nam lọt top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc. Một trong những yếu tố mà Việt Nam được đánh giá cao là sự cân bằng cuộc sống và mức độ đảm bảo không gian sống, vì đa số các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang sống cùng gia đình. Do đó, bên cạnh tiện ích sống 5 sao thì hệ tiện ích dành cho trẻ em cũng là yếu tố được các chuyên gia quan tâm. Tuy nhiên, đa số các dự án bất động sản tại Bình Dương “quên đi” hoặc đầu tư phần tiện ích này rất khiêm tốn.

Một góc công viên trung tâm được bố trí cảnh quan như “resort” nhiệt đới dưới chân tòa tháp The Rigel của Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City

Tại The Rigel - Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, cuộc sống “365 ngày nghỉ dưỡng” trọn vẹn giữa trung tâm “đô thị hạt nhân” Thuận An mở ra với chuỗi hoạt động thú vị như: chạy bộ quanh những cung đường tràn ngập cây xanh; thể dục thể thao tại các phân khu chức năng hiện đại, những “cư dân nhí” được thỏa sức trải nghiệm trong không gian vận động liên hoàn cùng hệ thống tiện ích đa dạng dành cho trẻ em… Bên cạnh công viên trung tâm là dòng suối nhiệt đới dài 300m, được lấy cảm hứng từ suối Cheonggye ở Seoul (Hàn Quốc). Bao quanh dòng suối tích hợp đường dạo bộ thư giãn, chuỗi boutique shophouse.

Hồ bơi chân mây được bố trí trên tầng 20 của tòa tháp The Rigel

Ngoài dòng suối nhiệt đới, công viên trung tâm, chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao còn được bố trí tại tầng 20 của tòa tháp với: hệ thống hồ bơi chân mây, vườn thiền, vườn yoga kết hợp sky bar đẳng cấp. Chuỗi tiện ích này còn được nhân đôi khi hệ thống tiện ích tầng 20 của tòa The Rigel được kết nối với tòa The Sirius, giúp tăng không gian tận hưởng đẳng cấp trên cao. Từ đây, cư dân có thể ngắm trọn những tầm view đắt giá với khu vực quận 2 và trung tâm Thủ Thiêm, ngắm nhìn bờ kênh và thành phố Dĩ An cùng hệ thống công viên trung tâm xanh mát, ngập tràn nắng, gió tự nhiên.

Đáng chú ý, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tòa tháp The Rigel nói riêng, dự án Astral City nói chung được bảo chứng bởi hàng loạt thương hiệu uy tín trên thị trường như: Phát Đạt - chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Tập đoàn Danh Khôi - Đơn vị hợp tác đầu tư, Central - Tổng thầu thiết kế và thi công dự án, Turner - Tư vấn giám sát xây dựng, AKA - Đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, Rita Võ - Đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam và Ngân hàng VPBank tài trợ. Đặc biệt, Astral City là dự án hiếm hoi tại Bình Dương được CBRE quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp.

Hiện tháp The Rigel đang được DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đặc biệt, Ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng, giúp khách hàng an cư và nhà đầu tư giải quyết bài toán tài chính đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền.