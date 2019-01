Rome by Diamond Lotus - viên ngọc lục bảo phía Đông Sài Gòn

Bảo chứng của những “ông vua”

Gã khổng lồ Coteccons với 6 lần được Forbes bình chọn liên tiếp trong top 50 và luôn đứng đầu danh sách các công ty xây dựng VN do VCCI chọn lọc, đã làm mưa làm gió ở các dự án nghìn tỉ suốt từ Bắc chí Nam. Biên niên sử thành tích của Coteccons đang tiếp tục ghi thêm một công trình kỳ vĩ tại trung tâm quận 2 (TP.HCM) - Rome by Diamond Lotus - đứa con cưng của Phuc Khang Corporation.

Được bảo chứng bởi hàng loạt tên tuổi hàng đầu như Coteccons (tổng thầu xây dựng), Landmarks (tư vấn thiết kế cảnh quan), UL (thẩm duyệt an toàn PCCC), CBRE (tư vấn quản lý, vận hành), GreenViet (Tư vấn công trình xanh), Mai Archi, DP Architect, TTID (đơn vị thiết kế)… Rome by Diamond Lotus ghi điểm tuyệt đối về chất lượng công trình

Landmarks được chuyên gia Kevin Mark, một chuyên gia thiết kế cảnh quan ở Canada và Tây Âu lãnh đạo, từng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các dự án tái khôi phục và bảo tồn di sản khắp cả nước. Với Rome by Diamond Lotus, Kevin đã biến tòa nhà cao 30 tầng thiết kế nguyên khối thành một tòa thành lộng lẫy, mang dáng dấp của kiến trúc La Mã đậm nét ở Rome - một trong những kiến trúc vĩ đại nhất của nhân loại có từ trước Công nguyên. Mọi góc cảnh của Rome by Diamond Lotus đều đậm vẻ quyền uy và gần với thiên nhiên tươi đẹp, từ hồ bơi vô cực trong 6 phân khu chức năng giải trí hạng sang ở tầng 6 đến khu vườn La Mã rộng hơn 3.000 m2 bố trí xung quanh tòa thành...

Thượng tuần tháng 12.2018, Phuc Khang Corporation ký hợp tác với Underwrites Laboratories (UL) trong chương trình thẩm định an toàn tòa nhà. Công ty Hoa Kỳ này có trách nhiệm tư vấn và kiểm tra tòa nhà Rome by Diamond Lotus để đánh giá toàn diện và phân tích khoảng trống của hệ thống an toàn và an ninh, phòng cháy chữa cháy. Với kinh nghiệm hơn 1 thế kỷ qua của UL trong việc kiểm tra, chứng nhận và kiểm tra các sản phẩm bảo vệ đảm bảo an ninh và an toàn cháy nổ, UL sẽ giúp Phúc Khang tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn vật liệu kiến trúc nhằm đảm bảo ở mức cao nhất về sự an toàn của cư dân.

"Nữ hoàng xanh"

Hơn 3 năm trước, vùng trũng quận 8 (TP.HCM) bỗng xuất hiện 3 block building cao cấp cao 22 tầng liên kế nhau nằm sát bờ sông. Những căn hộ được bao phủ bằng một màu xanh ấn tượng vì diện tích xây dựng của công trình chỉ chiếm 19% toàn diện tích dự án. Cây xanh tràn ngập trên từng tầng, trên các vườn treo lơ lửng giữa cao ốc và từng sảnh đường. Mọi diện tích đều được tận dụng để phủ xanh... Đó chính là Diamond Lotus Riverside, dự án đầu tiên của Phuc Khang Corporation, cũng là đầu tiên của cả nước áp dụng tiêu chuẩn Mỹ (Leed) vào công trình dự án căn hộ. “Người Singapore qua Việt Nam mua căn hộ tiêu chuẩn Singapore đã là bình thường, mua căn hộ tiêu chuẩn Mỹ thì mới lạ. Đó là món khai vị mới, kích thích để người ta phải “nếm” sản phẩm. Chúng tôi đã đi tiên phong và tôi tự hào về điều đó”, bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO Phuc Khang Corporation, chủ đầu tư Rome by Diamond Lotus chia sẻ.

Trước đó, Phuc Khang Corporation đã từng gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực bất động sản với hàng loạt dự án Eco (Eco Village, Eco Sun, Eco Town...) và đỉnh điểm là Làng Sen, một dự án xanh chính hiệu rộng hơn 50 ha ở phía Tây TP.HCM với 10 phân khu cực kỳ ấn tượng.

Sau Làng Sen, Phúc Khang tiến hành các dự án cao cấp hơn mang tên Diamond Lotus mà mở màn là Riverside quận 8 như trên, tiếp theo là Lakeview (3 tòa tháp 21 tầng ở quận 11, TP.HCM) và hiện thời là Rome by Diamond Lotus ở trung tâm Thủ Thiêm với giá bán chỉ từ 3,9 tỉ đồng/căn cùng thời gian thanh toán kéo dài trong 30 tháng, đợt đầu chỉ 10% và thanh toán 50% đến khi nhận nhà.

Vườn La Mã rộng hơn 3.000 m2, hồ bơi vô cực tràn bờ rộng 1.100 m2 cùng tổ hợp 16 tiện ích đẳng cấp tại Rome by Diamond Lotus nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân

Ở Rome by Diamond Lotus, tiêu chuẩn xanh được quy hoạch và thiết kế đúng kiểu Mỹ (Leed), là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc tân cổ điển sang trọng và sự an toàn tuyệt đối, bắt đầu từ việc lựa chọn vật liệu xây dựng đến tư vấn trang thiết bị từ những đối tác hàng đầu: Mitshubishi, Schneider, Daikin, Aiphone, Bosch, Grohe, Hafele, Vĩnh Tường, Jotun, An Cường, SJLITE,…

“Tiên phong và thúc đẩy phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu” là quan điểm của Phúc Khang khi xây dựng Rome by Diamond Lotus.

Với bàn tay tổng đạo diễn Phuc Khang Corporation mà người đứng đầu chính là “nữ hoàng xanh” Lưu Thị Thanh Mẫu, “mọi con đường đều hướng về Rome”- Rome by Diamond Lotus chẳng những nằm ở vị trí đắc địa nhất - ngay trung tâm quận 2 - còn là nơi hội tụ của thiết kế tân cổ điển bậc nhất và cũng là điển hình “xanh, an toàn theo chuẩn quốc tế của Phúc Khang. Nói cách khác, tất cả đang tác tạo cho tòa nhà cao 30 tầng giữa thủ phủ mới phía Đông Sài Gòn, một viên ngọc lục bảo hoàn hảo nhất.