Rủi ro ‘tiền di động’: Nhà mạng nói gì?

Nhóm nghiên cứu cho rằng, bên cạnh hàng loạt tiện ích thuận tiện, giảm thiểu chi phí giao dịch, chi phí quản lý và rủi ro dùng tiền mặt,… bản thân Mobile Money có những rủi ro riêng.

Cụ thể, dữ liệu của khách hàng có thể bị xâm nhập, dùng cho mục đích riêng hoặc gian lận; đại lý cung cấp dịch vụ có thể thu phí bất hợp pháp từ các giao dịch gửi, rút tiền của khách hàng; thậm chí mạo danh nhà cung cấp để lừa gạt người gửi tiền; hoặc các hành vi rửa tiền, đánh bạc hoặc tiền của khách hàng có thể bị mất nếu thiếu phương án quản lý phù hợp.

Đặc biệt, bài học từ những vụ sử dụng thẻ cào điện thoại nạp tiền đánh bạc qua mạng như vụ Rikvip, cũng khiến nhiều lo ngại nảy sinh về việc nếu quản lý không tốt, Mobile Money sẽ có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền, đánh bạc hay thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác…

Trước lo ngại về rủi ro bảo mật khi triển khai Mobile Money, ông Trương Quang Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) khẳng định, trong đề án đăng ký trình Mobile Money đã nêu rõ phải hạn chế tối đa các rủi ro.

“Ví dụ như câu chuyện Rikvip liên quan đến chiết khấu của thẻ cào điện thoại, nhưng Mobile Money sẽ không có chiết khấu, khách hàng nạp 1 đồng trong tài khoản vẫn là 1 đồng”, ông Việt nói.

Cũng theo lãnh đạo Viettel Digital, liên quan đến an toàn và bảo mật thông tin cho khách hàng, bản thân nhà mạng Viettel cũng là kho bảo mật khổng lồ và đã được chứng minh. Nhà mạng này còn có 1 công ty An ninh mạng chuyên đảm bảo an toàn thông tin, không chỉ dịch vụ viễn thông mà sau này cả Mobile Money.