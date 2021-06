Sắc đỏ giữa tâm dịch Bắc Giang

Mùa vải thiều tại H.Lục Ngạn thường kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7. Mùa vải thiều năm nay ở Bắc Giang rơi vào đúng thời điểm tỉnh này trở thành tâm dịch của cả nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt các hộ trồng vải, do đến mùa thu hoạch bị thiếu hụt nguồn lao động vì phải áp dụng các biện pháp cách ly.

Để vượt qua khó khăn, Bắc Giang đã xây dựng những vùng trồng vải an toàn, quản lý nghiêm ngặt mã số vùng trồng, đồng thời hướng dẫn các tổ liên kết, hợp tác xã, nhà vườn về quy trình chăm sóc, các biện pháp phòng dịch bệnh, đảm bảo quả vải thiều chất lượng, an toàn phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các đơn vị quân đội, công an và đoàn viên thanh niên cũng được huy động giúp người dân thu hoạch vải.