‘Sắc đỏ ngập tràn’ khu đô thị TMS Grand City Phuc Yen

Với mục đích kêu gọi toàn thể CBNV TMS Group tích cực rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, thông qua các hoạt động tập thể gia tăng sức mạnh đoàn kết, gắn bó, đồng thời giúp các vận động viên có buổi tập luyện trước khi bước vào giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019 (giải đấu do Báo Mainichi (Nhật Bản) phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức vào ngày 17.11), TMS Group đã tổ chức giải chạy nội bộ tại Khu đô thị TMS Grand City Phuc Yen. Hơn 200 vận động viên đăng ký tham gia với khí thế quyết tâm mang vinh quang về cho đội mình nhưng luôn giữ vững tinh thần thể thao fairplay đã ghi đậm những dấu ấn khó quên.

Hơn 200 vận động viên TMS Group hào hứng tham gia giải chạy

Là một trong những vận động viên xuất sắc về đích đầu tiên trong giải chạy nội bộ TMS Group, chị Nguyễn Thị Hồ Phương chia sẻ: “Tôi thực sự rất phấn khích khi nhận dải lụa Tasuki từ đồng đội và tiếp tục những bước chạy về đích, điều này thể hiện ý nghĩa của tuyệt vời của giải chạy chính là sự gắn kết, tinh thần đồng đội. Sau giải chạy nội bộ hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng và quyết tâm mang màu cờ sắc áo của TMS Group nhuộm đỏ đường đua Kizuna Ekiden vào ngày 17.11 tới”.

Các thành viên TMS Group sẽ tiếp tục tham gia giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019 với chủ đề “Chạy vì An toàn giao thông” do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Báo Mainichi tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Họ sẽ đại diện mang hình ảnh đẹp, tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, gắn bó của TMS Group lan tỏa đến cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Báo Mainichi tổ chức lần đầu năm 2018 với những thành công ấn tượng và được coi là cầu nối giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2019, giải chạy tiếp tục được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu hiểu biết, kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Nguyễn Việt Phương - Tổng giám đốc TMS Group phát biểu cổ vũ tinh thần CBNV tham gia giải chạy

Ông Nguyễn Việt Phương - Tổng giám đốc TMS Group cho biết: “TMS Group hiểu rằng sức khỏe và trí tuệ chính là 2 yếu tố đảm bảo thành công, do đó, mỗi thành viên nên tích cực rèn luyện sức khỏe bền bỉ, dẻo dai để có thể phát huy hết năng lực của mình trong công việc. Bên cạnh đó, tham gia giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019, các thành viên của TMS Group sẽ mang tinh thần thể thao fairplay, sức mạnh đoàn kết để thể hiện hình ảnh đẹp của doanh nghiệp ra cộng đồng và với bạn bè quốc tế, trong đó có các đối tác Nhật Bản”.

Trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc