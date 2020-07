Sacombank kích cầu thanh toán không tiền mặt

Một trong những ngân hàng có thế mạnh tiên phong về mặt công nghệ, chất lượng dịch vụ và thực hiện thường xuyên liên tục những chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ đó là Sacombank. Bằng chứng là doanh số thẻ tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank

Để biết rõ hơn về nỗ lực của Sacombank trong việc tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tâm - Phó tổng giám đốc Sacombank.

Thưa ông, hiện nay Sacombank đã có những chương trình cụ thể nào nhằm hưởng ứng chương trình thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ?

Ông Nguyễn Minh Tâm: Nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Sacombank đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số trong dịch vụ thanh toán cũng như luôn duy trì nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi với nhiều phân khúc tiêu dùng để khuyến khích khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán không tiền mặt.

Đặc biệt, từ tháng 6 đến tháng 9.2020, Sacombank đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi như “Du lịch thả ga - Không lo về giá” với nhiều ưu đãi hoàn tiền khi mua tour du lịch, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, miễn phí trả góp khi mua tour du lịch, chương trình “Lướt thẻ online bao la ưu đãi”, “Lễ hội mua sắm đỏ VN 2020” với TTTM Vincom, chương trình “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” áp dụng ưu đãi hấp dẫn tại 9 đơn vị như: Grab, Shopee, Tiki, Lotteria, Gong cha, Phúc Long, Innisfree, Couple TX. Khách hàng mở mới thẻ thanh toán Sacombank Visa sẽ được hoàn tiền 10% và khách hàng đang sử dụng thẻ sẽ được hoàn tiền 1% cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác với tổng ngân sách lên đến 10 tỉ đồng.

Sacombank làm thế nào để thu hút sự quan tâm của khách hàng?

Bên cạnh xây dựng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi còn tăng cường công tác truyền thông đến khách hàng qua email, SMS, website, trang fanpage, báo chí... Đặc biệt là Sacombank Pay - một ứng dụng vừa đáp ứng với nhu cầu khách hàng, quản lý thẻ, vừa là phương tiện thuận lợi cho khách hàng nhận biết, lựa chọn các chương trình, điểm bán theo nhu cầu (hỗ trợ tìm kiếm nhanh). Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua sắm dịch vụ trực tiếp trên Sacombank Pay.

Dịch bệnh Covid-19 trong các tháng đầu năm tuy làm ảnh hưởng lớn đến mảng doanh số giao dịch nước ngoài, nhưng giao dịch online tăng trưởng mạnh cả về doanh số và số lượng giao dịch. Khách hàng cũng tăng mức độ nhận thức lựa chọn thanh toán không tiền mặt trong các hoạt động mua bán và chi tiêu.

Những đối tác nào Sacombank đã hợp tác và dự định triển khai trong thời gian tới nhằm kích cầu du lịch tại Việt Nam?

Nhằm đem lại nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, Sacombank đã và đang hợp tác với nhiều đơn vị du lịch, khách sạn, resort như: Vietravel, Traveloka, Agoda, Vntrip, Trip.com, Hotels.com, Booking.com, các khách sạn/ resort như New World Saigon Hotel, Silk Sense Hoi An River Resort, Danang Golden Bay, The Anam Resort, Fushion Suites…

Ngoài ra, Sacombank cũng chủ động triển khai nhiều chương trình hoàn tiền, miễn phí trả góp tại bất kỳ đơn vị du lịch nào để mở rộng phạm vi áp dụng ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng.

Kế hoạch cụ thể khi kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt với kích cầu du lịch thế nào?

Thông qua chương trình khuyến mãi “Du lịch thả ga - Không lo về giá”, Sacombank triển khai ưu đãi hoàn tiền dành cho khách hàng mua vé lữ hành, đặt phòng khách sạn trên Sacombank Pay hoặc Sacombank mBanking.

Khách hàng chi tiêu về du lịch, đặt phòng khách sạn hoặc mua vé máy bay/tàu/xe tại tất cả đơn vị liên kết hoặc không liên kết sẽ được miễn phí trả góp kỳ hạn 6 tháng, các khách hàng mua tour du lịch tại Vietravel sẽ được hoàn đến 1 triệu đồng, cùng với các ưu đãi giảm giá khác.

Với những ưu đãi hấp dẫn này, khách hàng sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho chuyến du lịch của mình.

Trong thời gian tới, Sacombank có những chương trình nào để kích cầu thanh toán không dùng tiền mặt?

Từ nay đến cuối năm, Sacombank dự kiến sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cộng với việc ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới tập trung vào các phương thức thanh toán không tiếp xúc, thanh toán qua thiết bị di động nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng với công nghệ số.

Là ngân hàng luôn tiên phong trong công nghệ, cụ thể là công nghệ thanh toán không tiếp xúc, ngân hàng đầu tiên trên thế giới được Tổ chức thẻ JCB lựa chọn để phát hành QR và cũng là ngân hàng đầu tiên hỗ trợ thanh toán QR chuẩn EMV của 4 tổ chức thẻ quốc tế: Visa, Mastercard, JCB và UnionPay cùng với QR nội địa theo chuẩn Napas, QR VNPay, Sacombank tin rằng với những nỗ lực của mình, khách hàng sẽ dần chuyển dịch hành vi sử dụng tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt.

Xin cảm ơn ông.