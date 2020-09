Sài Gòn 'vào thu', ô nhiễm không khí tăng cao

Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày và đêm nay (14.9), các tỉnh thành Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam Trung bộ kết hợp với vùng nhiễu động trên cao ngay tại khu vực. Bên cạnh đó, gió mùa tây nam tăng nhẹ và đạt cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết ở các tỉnh thành Nam bộ nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h.