Saigon Co.op dự kiến cung cấp 3.500 - 4.500 tấn thịt heo dịp tết

Kế hoạch chuẩn bị hàng tết năm nay, Saigon Co.op tập trung chốt sớm các phương án đảm bảo nguồn thịt heo giá tốt, dự kiến khoảng 3.500 đến 4.500 tấn và sẽ tham gia bình ổn mạnh mặt hàng này từ nay cho đến cao điểm tết và qua tết. Đồng thời các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước cũng đưa vào khai thác các mặt hàng thịt heo bảo quản mát sản xuất theo công nghệ lạnh châu Âu và các mặt hàng thịt heo thảo mộc… để khách hàng có nhiều mặt hàng phong phú để lựa chọn.

Hiện nay mỗi ngày hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op tiêu thụ trung bình khoảng 40 - 50 tấn thịt heo và dự kiến lượng tiêu thụ sẽ tăng từ 30 - 40% trong dịp tết. Ông Đức khẳng định hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ không thiếu thịt heo, mà còn đảm bảo giá thấp hơn thị trường. Giá thịt heo tăng chủ yếu ở kênh bán lẻ truyền thống như các sạp, chợ có nguồn cung cấp hàng không ổn định, chủ yếu do thương lái thu gom từ các hộ nhỏ lẻ. Do đó các nguồn cung này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt dịch vừa qua do không được cách ly và xử lý bệnh dịch đúng cách nên sản lượng bị giảm đáng kể, từ đó thương lái tạo tâm lý khan hàng để đẩy giá.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ lớn hầu như đã có kế hoạch chuẩn bị lượng thịt heo cho cả năm bằng cách ký kết dài hạn với các đầu mối cung cấp thịt từ các trang trại quy mô lớn, lượng cung ổn định, kiểm soát bệnh dịch tốt hơn, từ đó kiểm soát giá cả cũng tốt hơn. Các đơn vị cung cấp lớn nguồn thịt heo cho hệ thống Saigon Co.op như Vissan, Anh Hoàng Thy, Meat Hà Nam...