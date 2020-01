Sân bay Đà Nẵng bị ngưng kết nối mạng: Lỗi do ai?

Theo Cảng vụ hàng không miền Trung, tài liệu xác thực việc cung cấp băng thông sử dụng thực tế của đường truyền dữ liệu kênh thuê riêng ILL của Viettel cấp cho Vietjet và đường truyền của VNPT, Viettel cấp cho Bamboo Airways tại Đà Nẵng ngày 2.1 xác nhận thông suốt.

Tuy nhiên, Cảng HKQT Đà Nẵng cho rằng, lý do sự cố mạng không phải do cảng ngưng kết nối mạng từ bên ngoài vào hệ thống mạng nghiệp vụ hàng không của hãng như yêu cầu trước đó của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Đồng thời, khẳng định hoàn toàn không can thiệp vào hệ thống gây ra sự cố, có thể do lỗi kỹ thuật.