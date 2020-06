Sân bay Liên Khương đã phát hiện 35 trường hợp hành khách mang theo vũ khí

Căn cứ tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh và ACV thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Liên Khương.