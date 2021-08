Sản phẩm chuyển đổi số giúp Viettel có năm thành công nhất tại IBA 2021

Chuyển đổi số cùng ngành Y tế, hệ thống hỗ trợ, tư vấn, khám chữa bênh từ xa Telehealth tiếp tục được vinh danh giải Vàng cho hệ thống có giá trị sáng tạo nhất (sau giải thưởng tại IT World Awards 2021) tại hạng mục Sản phẩm và Dịch vụ phòng chống Covid–19. Hệ thống được đánh giá cao do sử dụng trí tuệ Việt, theo tiêu chuẩn quốc tế, với chi phí hợp lý cho các cơ sở y tế và người dân. Trước đó hệ thống này đã đạt được giải Vàng tại giải thưởng Công nghệ thông tin Thế giới (IT World Awards 2021), đạt giải Nhà cung cấp của năm tại giải Real IT World 2021.

Ở lĩnh vực logistic, Viettel Post nhận được 2 giải Vàng với hạng mục Đội ngũ quản lý của năm và Công ty ngành Vận tải của năm.

Trung tâm dữ liệu Viettel IDC đạt giải Vàng hạng mục Đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng tốt nhất. Hệ thống số liệu thông minh - Viettel Smart Data System đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ tốt.

Bên cạnh đó, dịch vụ thu phí không dừng (ePass) đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm mới sáng tạo. Dịch vụ ePass được Viettel đưa vào vận hành từ tháng 12.2020, đến nay đã triển khai dán được gần 1 triệu thẻ trên toàn quốc.

Tất cả các sản phẩm/ dịch vụ của Viettel đều là những sản phẩm phục vụ chiến lược chuyển đổi số của Viettel và đóng góp vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Lần thứ 6 tham dự giải thưởng kinh doanh quốc tế, sản phẩm, dịch vụ tham dự của Viettel đọ sức cùng 3.700 hồ sơ đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quá trình đánh giá hồ sơ được tiến hành từ tháng 6-8/2021 và dựa trên điểm số trung bình của hơn 260 CEO trên toàn thế giới.