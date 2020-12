SASCO tiếp tục nằm trong top các doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020

Đây là năm thứ hai liên tiếp SASCO nhận được danh hiệu cao quý này với những nỗ lực liên tục trong phát triển bền vững (PTBV) và những tác động tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa chúc mừng TOP 10 Doanh nghiệp dẫn đầu PTBV tại Việt Nam năm 2020

Theo Hội đồng doanh nghiệp vì sự PTBV Việt Nam, bước sang năm thứ 5, bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (Bộ chỉ số CSI) tiếp tục được sử dụng làm thang đánh giá mức độ PTBV của các doanh nghiệp. CSI năm 2020 được nghiên cứu, cập nhật nhiều điểm mới để phù hợp với những yêu cầu từ các Hiệp định thương mại tự do quan trọng (FTA) và các thay đổi quan trọng trong các chính sách quản lý về lao động và môi trường có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến 17 Mục tiêu PTBV và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV đã được đơn giản hóa và lồng ghép vào Bộ chỉ số CSI 2020. Từ hơn 500 hồ sơ doanh nghiệp tham gia trong các lĩnh vực khác nhau, Ban tổ chức đã xét chọn ra 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện PTBV.

Năm 2020, một năm đầy gian nan thách thức. Là một đơn vị hoạt động trong ngành hàng không, cung cấp dịch vụ tại sân bay, hoạt động sản xuất kinh doanh của SASCO bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Công ty xác định nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, hành khách và cộng đồng, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, xây dựng “Bộ quy tắc đảm bảo an toàn khai thác trong tình huống phòng chống bệnh dịch Covid-19” theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan quản lý, phù hợp đặc thù của từng hoạt động dịch vụ; Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các Bộ quy tắc này thường xuyên và nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, SASCO vững vàng duy trì dịch vụ chuyên nghiệp với sự tận tâm cao nhất của người làm dịch vụ, mang sự hài lòng và những trải nghiệm an toàn, tin cậy, hạnh phúc đến hành khách trên mỗi hành trình bay. Chủ động thích ứng và đổi mới, các dịch vụ SASCO tiếp tục được khách hàng trong nước và quốc tế tín nhiệm.

Trước mắt, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, toàn đội ngũ SASCO đã, đang và sẽ tiếp tục đồng lòng vượt qua giai đoạn thách thức này, thể hiện trách nhiệm cao nhất với từng thành viên trong công ty, với từng khách hàng của công ty, với gia đình của mỗi người và với cộng đồng xã hội.

Bà Đoàn Thị Mai Hương - Tổng giám đốc SASCO đại diện các doanh nghiệp PTBV Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố Doanh nghiệp PTBV năm 2020

Tại Lễ công bố, bà Đoàn Thị Mai Hương - Tổng giám đốc SASCO chúc mừng thành công của các Doanh nghiệp PTBV Việt Nam trong kinh doanh bền vững và lan tỏa các giá trị PTBV đến toàn xã hội.

Bà Mai Hương khẳng định đây là thành quả của Người lao động SASCO: “Tôi xin được vinh danh những người lao động SASCO đã vững vàng trên từng vị trí công tác, tận tâm trong từng dịch vụ, thực hiện công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất, với niềm tin chắc chắn dịch bệnh sẽ được khống chế và đẩy lùi trên phạm vi toàn cầu, giao thông giữa các quốc gia sẽ được kết nối và ngành du lịch hàng không nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ”.

SASCO tiếp sức học sinh miền Trung đến trường sau mưa lũ

Chia sẻ sứ mệnh vì sự PTBV Việt Nam, SASCO cùng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam đã, sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội lực, chung tay hành động, mang đến những giá trị bền vững cho xã hội và mỗi doanh nghiệp.