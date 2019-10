SCB phát hành sản phẩm chứng chỉ tiền gửi dài hạn 469 ngày

Theo đó, SCB phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn ghi danh với 5 mệnh giá bao gồm 100 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng, 1 tỉ đồng và 2 tỉ đồng. Khi có nhu cầu vốn, chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi tại bất kỳ điểm giao dịch nào của SCB trên toàn quốc. Tính năng trên góp phần tăng sự an toàn và linh hoạt cho sản phẩm, đồng thời khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất cạnh tranh so với các hình thức gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Ngoài ra, Chứng chỉ tiền gửi dài hạn 469 ngày có thể được sử dụng làm tài sản cầm cố tại SCB và các tổ chức tín dụng khác.

Tháng 5.2018, SCB đã phát hành sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng, tính đến hiện tại, số lượng khách hàng tham gia lên tới 29.000 khách hàng.