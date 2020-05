SCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 20.232 tỉ đồng

Dự kiến năm 2020, tổng tài sản của SCB tăng lên 637.166 tỉ đồng; huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỉ đồng; cho vay tăng trưởng khoảng 13% so với 2019, phù hợp với phê duyệt của NHNN. SCB dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2019, trong đó tăng doanh số bảo hiểm 70% so với năm 2019; tiếp cận 30.000 khách hàng trên nền tảng số; đẩy mạnh phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế lên 50.000 thẻ… Đồng thời, SCB chủ trương phát triển tín dụng mới một cách thận trọng và an toàn, chú trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ…, và đặc biệt là cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. SCB cũng định hướng tách rõ phân khúc khách hàng để xây dựng chiến lược cụ thể cho từng phân khúc. Ngoài ra, SCB dự kiến đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom)…