Sẽ mất quyền trúng đấu giá nếu không chứng minh được năng lực tài chính

Theo đó, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT An Giang, thông tin ngày 26.3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát, trong đó có mỏ cát thuộc xã Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới trữ lượng dự kiến khai thác 2.372.500 m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỉ đồng. Qua 45 vòng đấu giá, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá tạm tính gần 2.812 tỉ đồng , tăng 390 lần so với giá khởi điểm ban đầu và đơn giá trúng đấu giá là hơn 1,18 triệu đồng/m3 cát khai thác. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở TN-MT An Giang, khi xác định trữ lượng chính thức, mức thu sẽ bằng trữ lượng chính thức nhân với đơn giá trúng đấu giá.