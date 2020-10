SeABank nhận giải thưởng ‘Top 30 công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất châu Á 2020’

Đặc biệt, SeABank cũng vừa được Tạp chí Silicon Review vinh danh trong “Top 30 Công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất Châu Á 2020” (30 Best Tech Companies in Asia 2020).

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards 2020) ra đời trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi số và phát triển kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam. Năm 2020 được xác định là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số.

Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo công tâm, khách quan, SeABank đã vinh dự nhận được giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam với hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp SeABank được trao tặng giải thưởng này và là động lực để ngân hàng tiếp tục số hóa nhằm mang đến những sản phẩm số phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đặc biệt, cùng với giải Chuyển đổi số Việt Nam, SeABank cũng vinh dự được “xướng tên” trong “Top 30 Công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất Châu Á 2020” (30 Best Tech Companies in Asia 2020) do Tạp chí Silicon Review - cộng đồng chuyên cung cấp các tin tức xác thực đáng tin cậy nhất thế giới dành cho các chuyên gia công nghệ và giới kinh doanh, bình chọn. Giải thưởng được xét duyệt dựa trên các yếu tố về: Mức độ đáp ứng của công nghệ theo yêu cầu khách hàng; hiệu quả ứng dụng công nghệ trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các quy trình thuộc hệ thống; đề cao các giải pháp công nghệ mới được áp dụng trong ngân hàng và sự đánh giá của khách hàng về các dịch vụ chất lượng công nghệ cao…

Việc được vinh danh những giải thưởng về công nghệ, chuyển đổi số là minh chứng cho những nỗ lực của SeABank trong nhiều năm qua bằng việc không ngừng số hóa nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, hiện đại nhất, từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Thời gian qua, SeABank đã liên tục đưa vào ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới đột phá. Năm 2019, SeABank có những bước chuyển mình mạnh mẽ sang chiến lược số hóa và định hướng phát triển ngân hàng số bằng việc cho ra SeAMobile - ứng dụng ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân với nhiều tính năng ưu việt, thân thiện đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của người sử dụng như: Chuyển tiền qua số điện thoại hoặc mã QR, thanh toán bằng mã QR, mua vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn, thanh toán các loại hóa đơn, nạp tiền nhiều loại dịch vụ, cá thể hóa giao dịch nhanh… Đặc biệt, SeAMobile là một trong những ứng dụng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam mang đến một công cụ vô cùng hữu ích cho người dùng - tính năng Chăm sóc sức khỏe tài chính, đến thời điểm hiện tại, đây là tính năng ưu việt chỉ duy nhất SeABank có trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện quản lý tài chính, lập kế hoạch thu chi, theo dõi dòng tiền. Mới đây, SeABank cũng đã nâng cấp ứng dụng ngân hàng số SeAMobile với giao diện ấn tượng, nhiều tính năng mới hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc quản lý tài chính cá nhân: Tùy biến giao diện, di chuyển linh hoạt các biểu tượng tính năng theo nhu cầu sử dụng; dễ dàng đăng ký mở tài khoản định danh thông qua công cụ định danh khách hàng điện tử (eKYC) và giao dịch, thanh toán qua SeAMobile mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh ứng dụng SeAMobile, SeANet cũng là một trong những kênh ngân hàng điện tử được khách hàng yêu thích sử dụng khi được tích hợp bên cạnh các dịch vụ truyền thống là các sản phẩm mới nổi bật như Tiết kiệm gợi ý, đăng ký ebank online, mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn, thanh toán hóa đơn...

Không chỉ vậy, SeABank tự hào là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam mạnh dạn đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất thế giới như phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos phiên bản mới nhất R18, hệ thống Datacenter theo tiêu chuẩn quốc tế TIE III, hệ thống chuyển mạch Cisco Nexus 7000, hệ thống Server IBM P595 và hệ thống Storage cao cấp HP XP 2400… Sự đầu tư đồng bộ này góp phần đảm bảo các hoạt động hỗ trợ công nghệ thông tin cho hoạt động ngân hàng an toàn và ổn định. SeABank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng triển khai ảo hóa hệ thống các máy chủ với cơ sở hạ tầng là các máy chủ phiến mỏng (Blade).