SHB tặng bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khách hàng, đối tác, CBNV và cộng đồng

Với mong muốn tích cực chung tay cùng cộng đồng, góp phần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch chủ động, mang lại không gian giao dịch an toàn cho khách hàng và môi trường làm việc an tâm cho CBNV trong giai đoạn bệnh dịch, SHB sẽ miễn phí hơn 100.000 test kit nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 Standard Q Ag Covid-19 do Công ty SD Biosensor Hàn Quốc sản xuất cho khách hàng, đối tác, CBNV và cộng đồng. Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 có ưu điểm thuận tiện sử dụng, cho kết quả nhanh trong vòng 15-30 phút với độ chính xác cao theo chứng nhận của Viện kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế, có thể sử dụng ở ngoài phòng xét nghiệm; được WHO khuyến nghị sử dụng và Bộ Y tế cấp giấy phép.

Theo đó, SHB sẽ phối hợp với cán bộ y tế có chuyên môn tổ chức các đợt lấy mẫu xét nghiệm cho khách hàng hoặc tặng khách hàng bộ kit test nhanh khi đến giao dịch tại ngân hàng. Đồng thời, SHB liên tục xét nghiệm cho các CBNV nhằm đảm bảo không gian giao dịch an toàn cho khách hàng và môi trường làm việc an tâm cho người lao động.

Ngoài ra, SHB sẽ tặng bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt ưu tiên các vùng dịch hoặc vùng có nguy cơ cao để hỗ trợ xác định nhanh chóng nguy cơ.

Đặc thù là ngành thiết yếu, phải vận hành liên tục nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện các dịch vụ tài chính ngân hàng; các CBNV SHB và khách hàng thường xuyên có những tiếp xúc. Do đó, với đặc tính hiệu quả, thuận tiện; việc sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 thường xuyên và trên diện rộng là một trong những hành động cụ thể của SHB nhằm hỗ trợ kịp thời, tối đa cho công tác sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh của toàn xã hội, từ đó chủ động trong mọi diễn biến của Covid-19. Sức khỏe của cộng đồng, khách hàng và người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của SHB; bên cạnh nhiệm vụ vận hành hệ thống an toàn, thông suốt, nhằm mang lại các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh, SHB luôn là một trong những ngân hàng tiên phong đồng hành cùng cộng đồng trong công tác phòng chống Covid-19: tiên phong ủng hộ Quỹ Vắc xin của Chính phủ 15 tỉ đồng; tiên phong triển khai các gói tín dụng quy mô gần 33 nghìn tỉ đồng hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp; cùng rất nhiều hỗ trợ thiết thực khác dành cho các địa phương và cơ quan tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền ủng hộ lên tới gần 50 tỉ đồng.