Shophouse hai mặt tiền tại resort 5 sao kề bên Hà Nội gây 'sốt' thị trường

Với vị trí nổi bật tại cổng phía Nam của quần thể du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng Flamingo Đại Lải Resort, khu shophouse hội tụ những điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Đây là địa điểm lý tưởng để kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ cao cấp phục vụ nguồn khách nghỉ dưỡng của resort 5 sao, cũng như khách ở khu vực lân cận vào ăn chơi trong ngày. Ngay trung tâm khu phố có một quảng trường lớn, là nơi tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn thu hút khách du lịch đến “check in”.

Cộng hưởng vào đó là thiết kế kiến trúc đặc sắc của chính các căn shophouse hai mặt tiền, mang đến cuộc sống vừa kinh doanh vừa hưởng thụ chỉ có thể tìm thấy tại đây.

Flamingo Night Street lung linh về đêm

100% shophouse hai mặt tiền

Tất cả shophouse tại Flamingo Night Street được cấp chứng nhận sử dụng là đất ở lâu dài. 100% shophouse có thiết kế có hai mặt tiền, mang đến khả năng sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

Chủ nhân có thể tận dụng cả hai mặt tiền để kinh doanh, hoặc dành một mặt tiền làm vườn nhà để thoải mái nghỉ ngơi và phục vụ các thú vui riêng.

Các căn shophouse thừa hưởng thiết kế kiến trúc theo phong cách biệt thự sinh thái đắt đỏ của chủ đầu tư Flamingo Holding Group. Chủ đầu tư cũng sẽ cung cấp các gói trang trí tiểu cảnh và nội thất cao cấp cho gia chủ có nhu cầu.

Nhằm đáp ứng các loại hình kinh doanh phong phú, dự án cung cấp hai dòng sản phẩm ở hai phân khu: Shophouse Garden và Boutique Garden Villa.

Khu shophouse tọa lạc tại cổng Nam của Flamingo Đại Lải Resort

Shophouse Garden - khu nhà phố thương mại sôi động

Dãy phố Shophouse Garden có 84 căn, mỗi căn có chiều cao 3,5 tầng và diện tích diện tích 275 m2/mặt sàn.

Nằm ngay tại cửa ngõ cổng Nam, đây sẽ là một khu phố kinh doanh náo nhiệt, một điểm hẹn ăn chơi sôi động phù hợp cho các loại hình kinh doanh như: cửa hàng thời trang và phụ kiện du lịch, nhà hàng, spa, rooftop bar, rooftop café…

Boutique Garden Villa - đẳng cấp biệt thự mặt phố giữa miền xanh

Với số lượng hạn chế hơn, chỉ 56 căn, mỗi căn biệt thự Boutique Garden Villa có diện tích mặt sàn tới 352 m2.

Mặt tiền phố chính được thiết kế lý tưởng cho những cửa hàng thời trang và mỹ phẩm cao cấp, gian hàng thủ công mỹ nghệ... Mặt tiền phố nhỏ thì có sẵn sân vườn sang trọng, có thể kinh doanh các dịch vụ cà phê, bar, hoặc làm “cõi riêng” để gia chủ trang trí cảnh quan theo phong cách yêu thích của mình.

“Thảnh thơi kinh doanh, an nhiên hưởng thụ” là mô tả ngắn gọn mà trọn vẹn nhất về giá trị mà các căn Boutique Garden Villa hai mặt tiền này mang lại cho chủ nhân.

Đặc quyền lớn của chủ sở hữu

Với nhiều nhà đầu tư ưa thích cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày, lợi ích thu về ngay khi ký hợp đồng mua bán là các đặc quyền dành riêng cho chủ nhân biệt thự được cung cấp bởi Tập đoàn Flamingo Holding Group.

Chưa cần bước chân về căn nhà mình mua, chủ nhân shophouse đã được tặng ngay tấm thẻ quyền năng All In Passport Diamond II để bắt đầu hưởng thụ tại tất cả các resort của tập đoàn.

Khi ở tại căn shophouse của mình, chủ nhân càng tiện hưởng thụ. Bởi khu shophouse được kết nối rất thuận tiện với các tổ hợp dịch vụ của resort như: bể bơi bốn mùa, cụm dịch vụ Forest In The Sky, trung tâm triển lãm Art In The Forest, sân golf…

Chỉ cần điểm qua các yếu tố nổi bật trên đây cũng đủ lý giải độ hấp dẫn của loại hình shophouse hai mặt tiền tại Flamingo Đại Lải Resort. Số lượng hạn chế cũng là yếu tố đảm bảo độ “độc” của sản phẩm, hứa hẹn giá trị tăng cao trong tương lai.