‘Siết’ cấp C/O hàng hóa có nguy cơ gian lận xuất xứ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) vừa có công văn đề nghị các cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được hưởng ưu đãi thuế thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 824 ngày 4.7.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Đặc biệt, Cục Xuất nhập khẩu yêu cầu tăng cường kiểm tra chặt hồ sơ đề nghị cấp C/O đối với hàng hóa xuất khẩu có nguy cơ gian lận xuất xứ như linh kiện ô tô, các sản phẩm sắt, thép, máy móc, thiết bị điện, hương (nhang) và các nguyên liệu làm hương… Ngoài ra, lưu ý các mặt hàng thuộc danh sách theo dõi có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại , chống lẩn tránh thuế đã được Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) thông báo và cập nhật hằng quý và các mặt hàng doanh nghiệp từ trước tới nay chưa (hoặc ít khi) đề nghị cấp C/O.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong bối cảnh gian lận thương mại có xu hướng gia tăng, thời gian qua, Bộ Công thương đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa và chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc.

Từ năm 2020 đến nay, trong tổng số gần 1,35 triệu bộ C/O ưu đãi đã cấp, chỉ có khoảng 1.200 bộ C/O cơ quan hải quan nước nhập khẩu đề nghị xác minh xuất xứ. Như vậy, tỷ lệ C/O bị hải quan nước nhập khẩu yêu cầu xác minh xuất xứ trong tổng số C/O ưu đãi được cấp theo đánh giá của cơ quan này là rất nhỏ. Kết quả xác minh cũng cho thấy, các lô hàng được cấp C/O Việt Nam hầu hết đáp ứng các điều kiện để được cấp C/O. Tuy vậy, có tình trạng doanh nghiệp gian lận trong kê khai, làm giả chứng từ để gian lận xuất xứ. Các mặt hàng chủ yếu là một số loại hạt, mặt hàng tấm gỗ ghép, mặt hàng điện tử...

Trong thời gian tới, Bộ Công thương tiếp tục theo dõi và đưa ra những cảnh báo sớm tới cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O và cộng đồng doanh nghiệp thông qua công tác xây dựng danh sách cảnh báo; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật; tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra việc cấp C/O đối với một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.