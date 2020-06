Siết chặt quản lý sim rác

Ông Nguyễn Minh Đức , nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar

Bên cạnh đó, nhiều nhà mạng như Vinaphone, MobiFone để xảy ra trường hợp cùng ảnh chụp CMND thực hiện giao kết hợp đồng ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhà mạng Viettel thì ký 35.960 hợp đồng cộng tác viên với các cá nhân không phải là nhân viên Viettel để triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông…

Trước đó, theo nhận định của Bộ TT-TT, việc người dân không cần giấy tờ tùy thân vẫn có thể mua sim điện thoại di động để sử dụng một cách dễ dàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh. Hiện quy định không giới hạn số lượng sim mà người dân, tổ chức, DN được sử dụng. Lợi dụng quy định này, nhiều tổ chức, DN đã đăng ký thông tin cho hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí vài chục nghìn sim thuê bao điện thoại di động , nhưng không rõ các sim này hiện ở đâu, do ai đang sở hữu, sử dụng. Đồng thời, các DN còn ủy quyền cho các cá nhân không phải là nhân viên để thực hiện việc ký giao kết hợp đồng sử dụng thuê bao di động với tần suất cách nhau 1 - 3 ngày/lần để sử dụng vài trăm sim. Đợt này phát hiện có DN đăng ký sử dụng nhiều nhất là 88.637 thuê bao.