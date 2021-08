Singapore dẫn đầu vốn ngoại vào Việt Nam

Trong số này, có 11,33 tỉ USD vốn đăng ký mới của 1.135 dự án, tăng 16,3% về số vốn và giảm 36,8% về số dự án so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có gần 5 tỉ USD vốn đăng ký tăng thêm, tăng 2,3% so với cùng kỳ, của 639 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 11%). Ngoài ra, báo cáo cho thấy, có 2,81 tỉ USD vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 43,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, cùng với vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng, thì vốn nước ngoài qua góp vốn, mua cổ phần trong 8 tháng đã giảm mạnh hơn 43%.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, trong 8 tháng qua, có 92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 6,2 tỉ USD, chiếm gần 32,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,2 tỉ USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,4 tỉ USD, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Kế đó là Trung Quốc , Hồng Kông, Đài Loan…

Nhìn chung, số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chiếm phần lớn từ các quốc gia châu Á.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy, vốn đầu tư của Singapore đã gấp 1,9 lần vốn đầu tư của Nhật Bản và gấp gần 2,6 lần vốn đầu tư của Hàn Quốc do có dự án điện khí 3,1 tỉ USD được cấp chứng nhận đầu tư tại Long An vào đầu năm nay. Riêng dự án này đã chiếm tới 50% tổng vốn đầu tư của Singapore tại Việt Nam trong 8 tháng qua. Trước đó, năm 2020, nhà đầu tư Singapore cũng đầu tư vào dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng tại Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến 4 tỉ USD.

Dù chỉ xếp thứ ba về vốn đầu tư, song Hàn quốc lại là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn. Cục Đầu tư nước ngoài nhận xét, nếu xét về số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư nhất trong 8 tháng qua.