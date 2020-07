‘Song Hành Y Tế’ cùng khách hàng - dịch vụ lần đầu tiên tại Việt Nam

Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ mình trước những rủi ro? Theo các chuyên gia y tế thì việc chủ động khám sức khỏe và chọn giải pháp tài chính phù hợp được cho là tối ưu nhất.

Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ về lý do ra mắt Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân (Song Hành Y Tế)

Gia tăng số người mắc ung thư tại Việt Nam

Theo WHO, bình quân mỗi năm có 14,1 triệu người mắc ung thư, trong đó tử vong 8,8 triệu người (15,7%). Tại Việt Nam, bệnh ung thư đang có xu hướng ngày một gia tăng. Ước tính mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người/ngày. Và theo Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, ung thư mắc mới dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020. Hiện WHO xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư (50 nước cao nhất thuộc top 1).

Vậy đâu là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam cao? Các chuyên gia y tế cho rằng, nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do ung thư ở nước ta cao do người bệnh đi khám, phát hiện, điều trị muộn. Vì thế, việc chủ động khám sức khỏe, tầm soát ung thư từ sớm được cho là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp cũng là giải pháp giúp người bệnh san sẻ bớt gánh nặng khi không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.

“Song Hành Y Tế” cho người Việt

Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, AIA Việt Nam hợp tác với Medix, giới thiệu Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân (Song Hành Y Tế) đầu tiên tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ những khách hàng không may mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo. Dịch vụ này được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo, từ chẩn đoán, điều trị cho đến khi hồi phục.

Ông Lưu Kỳ Nam, Phó tổng giám đốc Chiến lược và Marketing AIA Việt Nam chia sẻ về điểm nổi bật của dịch vụ Song Hành Y Tế

Cụ thể, khách hàng sẽ được hướng dẫn trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị, tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu thế giới, đảm bảo để họ nhận được điều trị chuyên nghiệp và phù hợp nhất. Dịch vụ cũng giúp khách hàng chủ động đưa ra những quyết định liên quan đến sức khỏe dựa trên những thông tin chuẩn xác và chuyên môn cao, đánh giá lại và theo dõi tình trạng y khoa và đảm bảo khách hàng nhận được liệu pháp điều trị tốt nhất từ đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, cả trong nước và quốc tế.

Điểm cốt lõi mà Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân giúp khách hàng có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trên cơ sở các thông tin đầy đủ, đồng thời giữ vững tinh thần trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị. Bởi Medix (đơn vị hợp tác với AIA) được thành lập năm 2006 phục vụ khách hàng tại 90 quốc gia trên toàn thế giới. Tổ chức này có mạng lưới trên 4.000 chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, 2.000 bệnh viện đầu ngành tại châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á.

Với những điểm ưu việt trên, theo ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), Song Hành Y Tế là một bước tiến vượt bậc của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Dịch vụ này ngoài việc tư vấn để tối ưu hóa liệu pháp điều trị, còn song hành về tinh thần nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Song Hành Y Tế hỗ trợ khách hàng trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo

Chia sẻ về dịch vụ mới, ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam nhấn mạnh: “Sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng là mối ưu tiên hàng đầu của AIA Việt Nam. AIA Việt Nam muốn vượt khỏi khái niệm “nhà chi trả” truyền thống của bảo hiểm nhân thọ để trở thành người bạn đồng hành trong cuộc đời khách hàng. Chúng tôi tin rằng dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng y khoa của mình và tiếp cận được những lựa chọn phù hợp trong điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo”.

Tiếp nối thành công của sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100, được AIA Việt Nam ra mắt vào đầu năm nay, Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân (Song Hành Y Tế) là một bước tiến mới trong cam kết của AIA với khách hàng trong việc hiện thực hóa lời hứa thương hiệu của mình.