Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày nhờ công nghệ thông minh tại Sunshine Diamond River

Sau một ngày làm việc bận rộn, trên đường trở về nhà, cư dân chỉ cần thao tác đơn giản trên Sunshine App là có thể kích hoạt kịch bản đã được thiết lập cho hệ thống Smart Home. Sau đó, căn hộ sẽ trong trạng thái sẵn sàng chờ đón chủ nhân trở về nhà: Rèm cửa được kéo ra để có thể ngắm thành phố lung linh về đêm, điều hòa bật sẵn tạo không khí mát mẻ dễ chịu, hệ thống đèn bật tự động với ánh sáng ấm áp, nhạc nhẹ du dương giúp xua tan căng thẳng, bồn tắm nước nóng chuẩn bị sẵn… tất cả mang đến những phút giây thư giãn và tái tạo năng lượng tốt nhất.

Không còn mất thời gian chạy lòng vòng tìm chỗ đỗ xe, nhất là trong giờ cao điểm, hệ thống đỗ xe thông minh (Smart Parking) giúp cư dân định vị, tự động tìm chỗ, điều hướng xe di chuyển tới vị trí đã đăng ký trước. Ngoài ra, hệ thống còn tự nhận diện biển số và giúp check in, check out nhanh chóng, an toàn.