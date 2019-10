Sống tận hưởng như kỳ nghỉ dưỡng ở đại đô thị bên bờ vịnh

Nét sống chuẩn mực trong tầm nhìn di sản

Từ xưa, giới quý tộc Đông, Tây luôn xem trọng khu vực ven biển, vì cảnh sắc thiên nhiên phóng khoáng, đặc biệt là không khí tốt cho sức khỏe và tinh thần. Thử hỏi một trong những cư dân sống trong thành phố lớn giải pháp để trốn tránh các đợt không khí ô nhiễm kéo dài thì chắc hẳn một trong những câu trả lời sẽ là: trở về với thành phố biển. Chẳng thế, việc sở hữu bất động sản ven biển đã và đang trở thành chuẩn mực mới của cuộc sống mới.

Sống bên bờ vịnh là phong cách sống đặc biệt

Trên thế giới, các cư dân có thu nhập cao thường tập trung ở những đô thị ven sông nổi tiếng như: thành phố New York bên bờ Đại Tây Dương; thành phố của những cánh buồm Auckland - New Zealand hay thành phố xanh Vancouver của Canada… Nhưng, chưa có thành phố nào đặc biệt như Hạ Long của Việt Nam. Một thành phố sở hữu kỳ quan thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và đường bờ biển xanh trong, kèm theo sự phát triển của những khu đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và an cư xứng tầm, thu hút hàng vạn cư dân và những chủ nhân mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai bên bờ biển.

Đi đầu trong lĩnh vực phát triển du lịch và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, kiên trì với chiến lược “sống cùng di sản” và chú trọng vào phong cách sống ven biển, BIM Land phát triển Halong Marina với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD, 248 ha cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản phù hợp với nhiều khách hàng và nhà đầu tư mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai bên bờ vịnh.

Kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay tại chính ngôi nhà mình

Định hình phong cách sống thời thượng - sống bên bờ vịnh, đại đô thị Halong Marina hội tụ những nét tinh túy và chuẩn mực cho cuộc sống nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Là điểm giao hòa giữa đất, trời và biển cùng hệ sinh thái, thiết kế đỉnh cao và tiện ích hoàn chỉnh, các chuyên gia đầu tư địa ốc đánh giá đây là những điểm “độc nhất, vô nhị” khiến Halong Marina trở thành khu đô thị ven biển có phong thủy trù phú, thu hút lượng lớn cư dân sinh sống và nhà đầu tư có tầm nhìn.

Halong Marina nằm trải dài bên bờ vịnh di sản

Theo quy hoạch tổng thể Halong Marina được chia ra thành hai phân khu. Khu vực giáp núi được quy hoạch là các khu dân cư, tổ hợp nhà ở, biệt thự, trường học, siêu thị. Khu vực sát vịnh Hạ Long gồm 3 bán đảo và 2 hồ cảnh quan kết nối xuyên suốt các bán đảo, được các kiến trúc sư Belt Collins International (HK) Limited thiết kế trở thành trung tâm du lịch, giải trí. Khu vực này dự kiến sẽ là địa điểm quy tụ các thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, Halong Marina cung cấp hệ thống tiện ích nội, ngoại khu hoàn hảo cho cư dân và khách lưu trú như: Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, bến du thuyền, câu lạc bộ giải trí Sailing Club (lounge và bar ngoài trời), bệnh viện, trường quốc tế Singapore, rạp chiếu phim quốc tế CGV,…

Halong Marina có hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên chan hòa, giá trị sống vượt trội

“Thật thú vị khi chúng tôi vẫn có thể có một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay tại chính ngôi nhà của mình. Buổi sáng cả nhà cùng ngắm bình minh bên vịnh di sản. Nơi được xem là top 10 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Buổi chiều, các con có thể thỏa thích ở khu vui chơi giải trí trẻ em Kid Dream hoặc cùng tập luyện thể thao ở khu công viên, hai vợ chồng tập gym hoặc cùng đọc sách. Khi hoàng hôn, cả nhà có thể ra ban công ngắm cảnh vịnh”, chị Mỹ Hà (45 tuổi) chia sẻ về cuộc sống “all in one” tại Halong Marina.

“Đầu tư bất động sản ven biển hiện đang rất hấp dẫn, đặc biệt là tại Hạ Long. Giờ đây, từ Hà Nội, tôi chỉ mất khoảng 1,5 tiếng là đã đến ngôi nhà thứ hai của mình, những yếu tố này khiến tôi cũng như các nhà đầu tư khác lựa chọn Halong Marina là điểm đầu tư lý tưởng”, anh Minh Ngọc (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về quyết định đầu tư của mình.

Mỗi ngày bức chân dung tổng hòa về đại đô thị đẳng cấp quốc tế được hoàn thiện, bổ sung. Sự phát triển khẩn trương và sống động đó, khiến Halong Marina trở thành điểm đến sinh sống, nghỉ dưỡng và đầu tư “nhất định phải trải nghiệm” tại miền Bắc Việt Nam.