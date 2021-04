SonKim Land và Qualcomm hợp tác chiến lược

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ sở hạ tầng và dịch vụ, đồng thời nâng tầm trải nghiệm cuộc sống sang trọng cho The 9 Stellars, một điểm đến nổi bật mang “Dấu ấn SonKim Land” ngay tại thành phố mới Thủ Đức (TP.HCM).

Các giải pháp IoT (internet vạn vật) của Qualcomm Technologies mang đến các giá trị vượt trội cho những ngôi nhà thông minh, tòa nhà thông minh, bãi đậu xe thông minh, ki-ốt thông minh, giao thông thông minh, hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống an toàn, an ninh, mạng LTE riêng và thiết bị IoT thông minh. Tại nhà mẫu The 9 Stellars, ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Qualcomm Technologies đã trở thành đối tác lâu dài của SonKim Land. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ sở hạ tầng và dịch vụ, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu cho khách hàng”.

Với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, The 9 Stellars chỉ cách ga Metro 200m và liền kề Bến xe Miền Đông mới, dễ dàng kết nối với các tuyến đường cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, tiếp cận nhanh chóng trung tâm TP.HCM trong vòng 30 phút cũng như các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Dự án được định hướng sẽ trở thành một điểm đến sầm uất với nhiều loại hình thương mại và kinh doanh, trở thành trung tâm mua sắm và giải trí thời thượng nhất của thành phố Thủ Đức.

The 9 Stellars là một dự án mang tính cột mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển tăng tốc trong chiến lược “Dấu ấn SonKim Land”. “Sự hợp tác chiến lược với công ty Qualcomm Technologies lần này khẳng định SonKim Land luôn tiên phong đồng hành cùng các đối tác công nghệ cao dẫn đầu trong việc tạo ra những dự án mang tính biểu tượng và đẳng cấp quốc tế”, ông Andy Han Suk Jung nhấn mạnh tại sự kiện.

The 9 Stellars mang đến những trải nghiệm phong cách sống tiêu chuẩn quốc tế với hàng loạt tiện ích thời thượng. Hệ thống tiện ích và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hoàn hảo cho một cuộc sống trọn vẹn, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, ăn uống, giáo dục, đi lại của cư dân. Đây là điểm đến hấp dẫn và là sự lựa chọn hàng đầu để phát triển kinh doanh, mở rộng mối quan hệ và cơ hội đầu tư.