Sự an tâm giúp phụ nữ thư thái và hạnh phúc hơn

Hoa - liều thuốc thư thái cho tâm hồn

Những bình hoa ngát hương, nhiều màu sắc không chỉ là món đồ trang trí cho không gian ngôi nhà thêm rực rỡ và tràn đầy sức sống, mà còn là liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp các thành viên cải thiện tâm trạng sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng. Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên rằng con người nên ngắm hoa mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và cân bằng cảm xúc, đặc biệt là đối với những đối tượng dễ xúc động như phụ nữ.

Hoa là liều thuốc tinh thần, giúp con người cảm thấy bình tâm, thư thái và an yên Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts và Khoa Y Đại học Harvard chỉ ra rằng: "Những người sống trong những không gian được trang trí bởi hoa tươi và cây cỏ có ít nguy cơ rơi vào tình trạng căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm hơn so với những người sống trong không gian nghèo nàn cây cối".

Chung sở thích trồng hoa nên nhiều chị em ở khu vực Tây Hồ phía nhà chị Trang đã lập một hội chơi hoa, vừa để chia sẻ đam mê, vừa để trao đổi kinh nghiệm khác liên quan đến gia đình, cuộc sống. Chị Trang chia sẻ: “Hạnh phúc trọn vẹn đến từ nội lực bên trong, bản thân mỗi người phải có suy nghĩ tích cực và tôi muốn lan tỏa sự tích cực đó. Hoa là một liệu pháp để nhắc nhở con người về sự tích cực. Hạnh phúc cũng đến từ việc được an tâm trước những sóng gió của cuộc đời, do vậy sự chuẩn bị chu toàn trước cho những rủi ro là cần thiết”.

Hoa và bảo hiểm nhân thọ - không thể thiếu với phụ nữ

Nếu như trong thế giới của những người phụ nữ như chị Trang, hoa được ví như một món bảo hiểm của tinh thần thì bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp văn minh để họ có được sự bảo vệ và an tâm về tài chính. “Với tôi, có 2 thứ phụ nữ không thể thiếu để có cuộc sống an tâm, thư thái và hạnh phúc, đó là hoa và bảo hiểm nhân thọ”, chị Trang nói.

An Phát Cát Tường bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro, giúp người tham gia tích lũy, tiết kiệm hiệu quả Cũng như việc luôn cần có một lọ hoa tươi trong nhà để cân bằng cảm xúc, việc chuẩn bị sẵn các giải pháp tài chính thông minh, giúp phòng ngừa những rủi ro bất ngờ là điều không thể thiếu, đem lại sự yên tâm và bảo vệ tốt nhất cho mỗi người. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là một trong những cách giản đơn và thiết thực, giúp bản thân và gia đình vững vàng hơn trước mọi biến cố, thăng trầm của cuộc sống. chị Trang tâm sự: "Cuộc sống là một món quà đẹp và đầy màu sắc khi ta có suy nghĩ tích cực, nhưng khi chứng kiến người thân hay "nhà bên" hoặc những người xung quanh gặp những biến cố không lường trước trong cuộc đời như bệnh tật bất ngờ, thì ai cũng phải giật mình và chuẩn bị cho mình những phương án bảo vệ tốt nhất".

Hạnh phúc của người phụ nữ không thể trọn vẹn nếu chưa thể gác lại những mối lo, tâm hồn chẳng thể an yên nếu vẫn còn những gánh nặng. Chính bởi vậy hoa và bảo hiểm nhân thọ được xem là liệu pháp hiệu quả, mang lại sự bảo đảm cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Xuất phát từ ý nghĩa đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới ra mắt “An Phát Cát Tường”, được nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng tối đa nhu cầu được bảo vệ trước các rủi ro, bất trắc trong cuộc sống, như tử vong, tai nạn, chi trả các chi phí y tế, đặc biệt chi trả cho ung thư giai đoạn đầu và đột quỵ nặng, hỗ trợ tài chính kịp thời để khách hàng điều trị, nâng cao khả năng hồi phục hoàn toàn, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt, giúp khách hàng tích lũy, tiết kiệm hiệu quả.

“Trùng hợp là mình đặc biệt thích hoa Cát Tường với vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh nhưng cũng rất ngọt ngào, quý phái, mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc vẹn tròn. Mình đánh giá sản phẩm An Phát Cát Tường ưu việt so với các sản phẩm mình được biết, đáp ứng rất tốt nhu cầu bảo vệ cuộc sống của mình”, Chị Trang cho hay.