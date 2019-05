Sử dụng ghế chuyên dụng và thắt dây an toàn cho trẻ em trên ô tô

Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AA Việt Nam) và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP), phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động dự án An toàn cho trẻ trên xe ô tô tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ An toàn Đường bộ Toàn cầu lần thứ 5 do Liên Hợp Quốc phát động, với sự tham dự của 800 học sinh và giáo viên toàn trường.

Dự án sẽ triển khai các chương trình hội thảo và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng ghế chuyên dụng và thắt dây an toàn cho trẻ, đặc biệt tập trung tác động tới nhận thức và hành vi của người lớn trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe ô tô. Các hoạt động được xây dựng dựa trên bộ công cụ nhằm bảo vệ trẻ trước những rủi ro khi di chuyển bằng xe ô tô của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), đồng thời khuyến nghị đưa việc sử dụng ghế chuyên dụng và thắt dây an toàn cho trẻ em vào luật Việt Nam.

“Hiện nay ở Việt Nam, luật chưa quy định việc bắt buộc sử dụng ghế chuyên dụng và thắt dây an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông trên xe ô tô”, ông Lưu Xuân Bình, Phó Chánh văn phòng, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội cho biết. “Ngày càng có nhiều gia đình chuyển sang sử dụng ô tô, Chính phủ và các cơ quan ban ngành cần phối hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ trên xe thông qua việc bổ sung thêm các quy định liên quan.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính hàng năm ở Việt Nam có khoảng 24.970 người tử vong và 499.400 người bị thương do tai nạn giao thông. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương: 1.900 trẻ tử vong do tai nạn đường bộ ở Việt Nam mỗi năm. Tai nạn đường bộ là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi ở Việt Nam. Theo các báo cáo của WHO, cài dây an toàn giúp giảm 45-50% nguy cơ tử vong cho tài xế và người ngồi ghế trước, và giảm 25% nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho hành khách ngồi ghế sau.

Ngoài việc tổ chức các hội thảo dành cho phụ huynh và vận động chính sách, Quỹ AIP sẽ thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng và lắp đặt các pano tuyên truyền tại các khu vực giao thông đông đúc quanh Hà Nội. Ước tính chiến dịch sẽ tiếp cận được khoảng 78.440 người.

“Tôi thấy rất nhiều phụ huynh đưa con đi học bằng xe ô tô”, Bà Ngô Thị Thanh , Hiệu trưởng trường Nam Từ Liêm chia sẻ. “Chúng ta cần tập trung vào việc hướng dẫn họ thắt dây an toàn đúng cách cho con mình.”

“Chương trình gắn kết với chủ đề của Tuần lễ An toàn Đường bộ Toàn cầu lần thứ 5 do Liên Hợp Quốc phát động: tiên phong vì an toàn đường bộ”, Bà Hoàng Na Hương, Giám đốc điều hành của AA Việt Nam nhận định. “Phụ huynh tham dự chương trình tập huấn sẽ trở thành những người tiên phong trong việc thay đổi nhận thức và đảm bảo an toàn cho trẻ em”.

Quỹ AIP Các em học sinh tham dự trò chơi ghép tranh tuyên truyền sử dụng ghế chuyên dụng và thắt dây an toàn cho trẻ

Dự án An toàn cho trẻ trên xe ô tô được Quỹ FIA tài trợ thông qua Chương trình Tài trợ An toàn Đường bộ của FIA nhằm tuyên truyền và khuyến nghị phụ huynh đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.

FIA là cơ quan chủ quản của ngành công nghiệp ô tô thế giới và hiệp hội mô tô lớn nhất thế giới được thành lập vào năm 1904, với trụ sở chính đặt tại Paris và Geneva. FIA là một tổ chức phi lợi nhuận, quy tụ hơn 235 tổ chức thể thao và mô tô tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Các câu lạc bộ của FIA đại diện cho hàng triệu người tham gia giao thông và gia đình của họ.