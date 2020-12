Sữa tươi tiệt trùng nguyên kem, ít béo, tách béo: Loại nào tốt cho con?

Hàm lượng dưỡng chất khác nhau: Biết để chọn đúng

Khác biệt căn bản để phân biệt 3 loại sữa này đã nằm ngay tên gọi của chúng: nguyên kem - full cream là dòng có tỷ lệ chất béo dao động từ 3-4%; ít béo - low fat là dòng được gia giảm tỷ lệ chất béo ít hơn 1,5%; và tách béo - skimmed có tỷ lệ chất béo cực thấp, chỉ chiếm khoảng 0,1-0,5%.

Bởi có tỷ lệ chất béo cao, sữa tươi nguyên kem được khuyến khích sử dụng cho trẻ nhỏ trên 2 tuổi. Chính vì vậy, sữa nguyên kem là thực phẩm nên có trong nhà của các gia đình có con nhỏ.

Ngoài ra, nhờ có hàm lượng chất béo cao, nên so với các dòng ít béo hay tách béo, sữa nguyên kem có hàm lượng omega-3 và calories vượt trội. Omega-3 đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển trí não của trẻ, giúp tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và kỹ năng tư duy, bên cạnh những lợi ích khác cho da và mắt. Trong khi đó, calories cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho trẻ em ở độ tuổi yêu thích chạy nhảy, vận động và tích cực học hỏi.

Các nhà khoa học tìm thấy hàm lượng can xi cao hơn ở sữa tách béo và sữa ít béo khi so với sữa nguyên kem. Vì vậy, hai loại sữa này là giải pháp lý tưởng cho trẻ em lẫn người lớn có nhu cầu kiểm soát cân nặng mà vẫn tận dụng được nguồn can xi, vitamin và khoáng chất dồi dào trong sữa.

Ưu tiên sữa nhập khẩu từ Úc/ New Zealand

Nếu như trước đây, nhắc đến sữa, ba mẹ chỉ phân biệt giữa sữa bột (sữa công thức), sữa đặc và sữa tươi, thì từ ngày các sản phẩm sữa nhập khẩu xuất hiện phổ biến hơn tại các siêu thị, nhiều phụ huynh bắt đầu biết đến các dòng sữa tươi nguyên kem, tách béo, ít béo… và có khuynh hướng ưa chuộng các thương hiệu sữa nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand.

Tại siêu thị Coop Xtra Thủ Đức, anh Nguyễn Đình Hạnh (41 tuổi, quận 9) vừa bưng hai thùng sữa tươi tiệt trùng Meadow Fresh đặt lên quầy thanh toán, vừa chia sẻ: “Tôi thấy đang có khuyến mãi nên mua nhiều cho tiết kiệm. Hai thùng này, một thùng là sữa tươi nguyên kem cho con trai nhỏ 3 tuổi, một thùng là sữa tươi ít béo cho con gái lớn 9 tuổi. Hồi trước không biết có sữa ít béo nên đành hạn chế cho con gái uống sữa do bé đang hơi quá cân. Vừa hạn chế vừa lo bé không uống sữa thì không đủ can xi để phát triển chiều cao. Nay thấy có bán sữa ít béo, hai vợ chồng mừng quá mua liền cho con”. Khi được hỏi vì sao lại chọn Meadow Fresh thay vì các thương hiệu sữa nhập khẩu khác, anh đáp gọn: “Thấy được nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand thì mua thôi. Ở các nước khác người ta còn chuộng sữa Úc với New Zealand mà huống gì mình. Nói đến sữa thì Úc và New Zealand là nổi tiếng về chất lượng rồi”.

Các dòng sữa nguyên kem, ít béo, tách béo của Meadow Fresh được ưa chuộng nhờ được nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand

Không riêng anh Hạnh, nhiều phụ huynh khác cũng đang “săn” sữa nhập khẩu khuyến mãi khiến quầy sữa dịp cuối năm trở nên nhộn nhịp hẳn. Phỏng vấn nhân viên tiếp thị mặc đồng phục Meadow Fresh tại quầy, được biết thương hiệu này đang có khuyến mãi lên đến 30% tại hệ thống các siêu thị trên toàn quốc. Bạn Thạch Thúy Hằng (23 tuổi, nhân viên tiếp thị) cho biết dòng được ưa chuộng nhất của Meadow Fresh là sữa tươi tiệt trùng full cream (nguyên kem) và calci-max (giàu can xi ít béo). Gần đây, các dòng low-fat (ít béo), skimmed (tách béo) cũng được mua nhiều, chủ yếu là ba mẹ mua cho con đang cần kiểm soát cân nặng hoặc cho cả gia đình cùng uống. “Khi được giới thiệu đây là 100% sữa tươi nguyên chất được nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand, khách hàng thường rất thích, ít thì mua thử một lốc, nhiều thì mua hẳn vài lốc đến một thùng về uống. Đặc biệt có khách mới mua thử hôm trước cũng quay lại mua vì khen sữa thơm ngon, nguyên chất, tự nhiên, giàu dưỡng chất, không khác sữa họ từng xách tay trực tiếp từ Úc và New Zealand”, bạn Hằng khoe.

Chia sẻ về lý do chọn mua sữa Meadow Fresh cho cả mẹ lẫn con cùng uống, chị Đỗ Trần Ngọc Trâm (28 tuổi, quận 2) cho biết: “Sau một hồi tìm hiểu tôi quyết định mua 2 hộp 1L nguyên kem cho con bắt đầu tập uống sữa tươi và 2 hộp 1L tách béo cho bản thân đều của Meadow Fresh. Thấy sữa này được khen thơm béo đúng vị sữa tươi nguyên chất, đọc kỹ nhãn thì thấy sữa không có bổ sung phụ gia, không đường, lại được nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand nên an tâm đặt mua”, chị nói.

Việc các nhà sản xuất sữa phân chia thành nhiều loại từ sữa nguyên kem, ít béo đến tách béo là nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của người tiêu dùng. Nhờ vậy, khi mua sữa, đặc biệt là cho con trẻ, ba mẹ có thể lựa chọn loại phù hợp nhất với thể trạng và giai đoạn phát triển của con, bên cạnh việc lưu ý nguồn gốc xuất xứ, uy tín nhà sản xuất để đảm bảo chất lượng nguồn sữa.