Sức hút của thanh toán VNPAY-QR trên ứng dụng di động

4 lý do làm nên “chiến tích”

Không phải ngẫu nhiên mà VNPAY-QR trở thành giải pháp công nghệ tài chính đầu tiên đạt thương hiệu quốc gia, bởi bên cạnh sự đánh giá khắt khe của giới chuyên môn thì sự đón nhận của người dùng chính là thước đo hiệu quả nhất về chất lượng dịch vụ. Sự đón nhận đó đang được thể hiện rõ rệt qua tốc độ tăng trưởng VNPAY-QR đầu năm 2021 lên tới 300% so với cùng kỳ năm 2020.

Lý do đầu tiên dẫn đến sự bứt tốc của VNPAY-QR phải kể đến tiện ích của giải pháp thanh toán hiện đại, đơn giản và tiết kiệm này. Người dùng chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử là có thể quét VNPAY-QR, thanh toán ngay tức thì, thao tác nhanh gọn, mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trong mỗi lần thanh toán.

Ngoài dịch vụ gần gũi và thân thiện với người dùng, VNPAY-QR có mặt trên hơn 30 ứng dụng ngân hàng trong đó có các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… và 8 ví điện tử.

Phương thức thanh toán VNPAY-QR có mặt trên nhiều ứng dụng ngân hàng

Điều thứ ba không kém phần quan trọng trong việc giúp VNPAY-QR dễ dàng tiếp cận với người dùng đó là độ phủ rộng với 120.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Phương thức thanh toán hiện đại này cũng được ứng dụng hầu hết trong các lĩnh vực từ thời trang, ẩm thực, du lịch, vận tải đến y tế, giáo dục, dịch vụ công…

Thêm vào đó, dịch Covid-19 cũng khiến nhiều người dùng lựa chọn thanh toán qua VNPAY-QR tăng nhanh do phương thức thanh toán không tiếp xúc và an toàn hơn so với thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Thanh toán VNPAY-QR, người dùng thường xuyên nhận các ưu đãi lớn

Ngoài ưu điểm về trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, VNPAY cũng thường xuyên tung các chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng thanh toán qua VNPAY-QR. Nằm trong chiến dịch khuyến mại lớn nhất trong năm, chương trình khuyến mại “VNPAY-QR, trúng xe, trúng nhà” đã và đang thu hút đông đảo khách hàng tham gia với những giải thưởng giá trị.

Thanh toán bằng VNPAY-QR, an toàn không tiếp xúc

Chương trình dành cho các khách hàng thanh toán bằng hình thức quét mã VNPAY-QR trên toàn quốc diễn ra từ nay đến hết ngày 30.6. Với mỗi giao dịch thanh toán thành công, khách hàng sẽ được tham gia vào chương trình quay số trúng thưởng vào ngày hôm sau để nhận những giải thưởng hấp dẫn: xe máy Honda Vision, điện thoại iPhone 12, laptop Macbook Air 2020 và hàng ngàn mã giảm giá VNPAY-QR trị giá 50.000 đồng và 100.000 đồng… Ngoài ra vào cuối chương trình, khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Vinhomes Ocean Park.

Chương trình khuyến mại với nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón khách hàng may mắn

Với những ưu thế nổi bật về dịch vụ, VNPAY-QR chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm khác biệt cho người dùng trong thanh toán, hiện đại, tiện dụng và an toàn hơn đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.