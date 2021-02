Sức mua dịp Tết Tân Sửu không tăng mạnh do dịch Covid-19

Báo cáo tổng hợp từ Bộ Công thương cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố ngay trong giai đoạn gần Tết đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và mua sắm Tết của người dân. Nhiều địa phương dừng toàn bộ các hội chợ Tết, lễ hội... Do đó, dù lượng mua hàng tuần gần Tết có tăng so với ngày thường nhưng không mạnh như các năm trước. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Tân Sửu 2021 chỉ tăng 3 - 5% so với tháng thường và tăng 7 - 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn cung hàng hóa khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng , sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng giữ ổn định. Thị trường nhìn chung không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, kể cả tại những khu vực cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Chẳng hạn, giá các loại gạo tẻ thường nhìn chung ổn định, loại gạo phục vụ cho Tết như nếp, tám thơm và gạo đặc sản địa phương như tám Điện Biên, gạo Séng Cù Lào Cai... tăng khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg, tương đương 5 - 7% so với các tháng thường trong năm và tăng khoảng 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước.

Thịt heo (mặt hàng có nhiều biến động và được quan tâm nhất trong giỏ thực phẩm năm nay) sau khi ổn định giá vào cuối năm 2020 đã có xu hướng tăng mạnh trong tháng 1.2021. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá mặt hàng thịt theo đã giảm trở lại ngay cả trong những ngày sát Tết, chỉ tăng nhẹ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với cuối năm 2020 nhưng thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5 - 7%.

Tương tự, các sản phẩm thịt bò ổn định trong suốt cả năm 2020 và bắt đầu tăng nhẹ vào giữa tháng 1.2021 do ảnh hưởng bởi giá thịt heo và nhu cầu tăng. Các mặt hàng nông sản thực phẩm khô tăng nhẹ vào khoảng 3 tuần trước Tết sau đó ổn định đến Tết. Giá các loại rau củ quả có xu hướng giảm so với năm trước, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc, giá một số loại rau vụ đông ở mức thấp so với tháng trước và cùng kỳ năm trước do nguồn cung dồi dào. Giá thịt bò, thịt gà, thủy hải sản tăng khoảng 10 - 15% so với các tháng thường trước Tết nhưng chỉ tăng nhẹ hoặc tương đương với Tết Canh Tý 2020…