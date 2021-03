Sun Casa Central: Thêm một dự án nhà phố VSIP phát triển thành công tại Bình Dương

Quy hoạch đồng bộ, đa dạng tiện ích

Dự án Sun Casa Central có vị trí đắc địa khi hiện diện ở đại đô thị VSIP II, tọa lạc Trung tâm Khu Đô thị - Công nghiệp và Dịch vụ VSIP II - Bình Dương, thuộc xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách dự án Sun Casa hiện hữu (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) khoảng 2km. Hệ thống giao thông phát triển, kết nối với nhiều tuyến đường trọng điểm của thành phố.

Dự án có 879 sản phẩm xây dựng trên diện tích 30 ha bao gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Được quy hoạch bài bản đồng bộ bởi đơn vị tư vấn thiết kế đến từ Singapore, chú trọng đầu tư hệ thống chuỗi tiện ích đa dạng, phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cư dân đa văn hóa. Năm 2020, Sun Casa Central đã đạt giải nhất hạng mục "Dự án nhà ở thấp tầng có quy hoạch tổng thể tốt nhất" (Best Housing Master Plan Design) trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Awards 2020.

Sun Casa Central thiết kế nhiều loại hình sản phẩm, đa dạng loại diện tích. Nội khu dự án mang đến không gian sống thoáng đãng và nhiều tiện nghi. Trung bình mỗi nền có diện tích từ 100-120 m², thiết kế xây dựng cao 2 đến 3 tầng. Mật độ phủ xanh lên đến 40%, tạo môi trường sống hài hòa giữa sự phát triển nhộn nhịp của đô thị hiện đại và không gian xanh, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Nhà phố liền kề đang được thi công tại Dự án Sun Casa Central Quỳnh Trần

Giai đoạn một của dự án có quy mô 9ha, bao gồm 426 căn nhà phố liên kế và nhà phố thương mại với diện tích đất trung bình 100-120 m² mỗi căn. VSIP đã và đang tiến hành thi công các hạng mục dịch vụ tiện ích đi kèm như khu phức hợp dịch vụ thể thao (Clubhouse), 2 công viên trung tâm nội khu, khu công viên trung tâm The Sun Park, khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall, khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Containers Night Market.

Theo đó, khu Clubhouse rộng 2ha, bao gồm hồ bơi tiêu chuẩn 50m, phòng tập gym đa năng, sân bóng đá mini, khu du lịch nhà hàng sẽ hoàn thành đúng kế hoạc vào quý 4/2021. Hai công viên trung tâm nội khu Sun Casa Central dự kiến sẽ khánh thành vào quý 3/2021. Khu công viên trung tâm The Sun Park diện tích 4 ha hoàn thành vào quý 4/2021 với hệ thống đài phun nhạc nước laser nghệ thuật, đường chạy bộ, quảng trường trung tâm, hệ thống cảnh quan chất lượng cao...

Khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall, diện tích 3 ha được quy hoạch với hơn 110 gian hàng đang được triển khai xây dựng. Quý 4/2021, 12 gian hàng thuộc giai đoạn một của khu phức hợp này sẽ được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của cư dân với các hạng mục nhà hàng ăn uống, ẩm thực, cà phê, shop, cửa hàng tiện lợi, dược phẩm...

Chiến lược dài hạn, gia tăng giá trị

Để nâng tầm chất lượng sống đẳng cấp cho cư dân, VSIP vẫn đang tiếp tục cùng đối tác xây dựng thêm các tiện ích khác ngay bên cạnh dự án. Cụ thể, để gia tăng tiện ích và đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho cư dân Sun Casa Central, dự kiến quý 2/2021, VSIP sẽ cùng các đối tác xây dựng phòng khám đa khoa tiêu chuẩn quốc tế diện tích 5.000 m², quy mô dự kiến hơn 150 giường và trường mầm non diện tích 3.000 m² công suất phục vụ 400 trẻ cạnh bên dự án này.

Trước đó, từ cuối tháng 12.2020, khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Containers Night Market cạnh dự án Sun Casa đã được khánh thành và đi vào hoạt động. Hiện nay, các chương trình hoạt động chợ đêm, dịch vụ ăn uống, chương trình biểu diễn ca nhạc nghệ thuật diễn ra hằng đêm, hệ thống sân bóng đá mini của khu này phục vụ trung bình 2.000 đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Hình ảnh khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Containers Night Market cạnh dự án Sun Casa đang hoạt động Nguồn ảnh: VSIP

Chủ đầu tư VSIP cũng cho biết tiếp tục dành nhiều quỹ đất để triển khai các công trình như khu chợ dân sinh, khu thương mại và các tiện ích như trường học, bệnh viện... cho các dự án Sun Casa và Sun Casa Central, đáp ứng tối đa nhu cầu an cư, giải trí, sống xanh, tiện ích của cư dân.

Khu nhà phố Suncasa được quy hoạch bài bản

Tính minh bạch pháp lý cũng là một điểm cộng gia tăng giá trị các dự án nhà ở do VSIP phát triển. Gần 100% căn Sun Casa đã nhận sổ hồng sau chưa đầy một năm kể từ lúc nhận bàn giao nhà.