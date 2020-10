Tạm dừng khai thác sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài do bão số 6

Do ảnh hưởng của bão số 6 , Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay để bảo đảm an toàn hoạt động bay và giảm thiểu thiệt hại do bão. Theo đó, Cục quyết định tạm dừng khai thác sân bay Chu Lai (Quảng Nam) từ 7 giờ 22 đến 15 giờ ngày 11.10. Tạm dừng khai thác sân bay Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng) từ 9 giờ 15 đến 15 giờ ngày 11.10; Tạm dừng khai thác sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) từ 12 giờ đến 23 giờ 59 ngày 11.10.