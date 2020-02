Tạm ngưng suất ăn trên đường bay dài để chống lây nhiễm dịch Corona

Cụ thể, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ khử trùng tất cả tàu bay sau khi khai thác từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Ma Cao, Thái Lan trở về Việt Nam. Ngay từ khi có dấu hiệu bùng phát virus nCoV, các nhân viên của hãng đều được trang bị khẩu trang, găng tay y tế, các kiến thức về phòng chống virus nCoV, cách rửa tay và phương thức phục vụ đảm bảo an toàn vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Nhằm hạn chế điều kiện để virus nCoV tồn tại và phát triển, Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả chuyến bay (do nhiệt độ lý tưởng để virus nCoV sinh sôi là dưới 25 độ C).

