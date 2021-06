Tấm tường Acotec VCN - vật liệu xanh trong ngành xây dựng

Nhà máy tấm tường Acotec - VCN là dự án sản xuất kinh doanh vật liệu xanh, đáp ứng được các tiêu chí từ sản xuất ít tiêu tốn năng lượng (sử dụng vật liệu không nung) và tiết kiệm năng lượng khi đưa vào sử dụng (giảm chi phí nhân công, thời gian thi công), giảm thiểu tác động xấu và góp phần giảm lượng khí thải ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống, đi đúng xu thế phát triển xanh bền vững trên thế giới.

Tấm tường Acotec - VCN khi sử dụng mang lại nhiều lợi ích bảo vệ môi trường, không tạo ra chất phế thải hoặc chất thải độc hại. Mặt khác, tấm tường Acotec - VCN tạo ra bề mặt phẳng không cần phải trát, chỉ cần bả và sơn trực tiếp, hoặc dùng giấy dán tường, tiết kiệm được vật liệu và nhân công xây dựng. Với chiều dày nhỏ chỉ từ 68 mm - 140 mm giúp tăng diện tích căn hộ, mang lại hiệu quả đầu tư và lợi ích cho người sử dụng. Tấm tường Acotec - VCN đáp ứng đầy đủ tiêu chí “thiết kế Xanh” phù hợp với xu hướng hiện nay.\

Tiêu chí “thiết kế Xanh”, tấm tường Acotec - VCN phù hợp với xu hướng hiện nay

Do có độ rỗng cao và bề dày nhỏ nên trọng lượng trên 1 m² tấm tường Acotec nhẹ hơn 2-3 lần so với các loại tường xây bằng gạch truyền thống, tiết kiệm chi phí cho kết cấu chịu lực như: móng, dầm, sàn. Tốc độ thi công nhanh hơn gấp 5 lần so với gạch truyền thống và gấp 2 lần so với tường gạch bê tông, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí nhân công. Các lỗ rỗng trong tấm tường được sử dụng linh hoạt để bố trí hệ thống điện, nước.

Với nhiều ưu điểm và giải quyết được các vấn đề cho các nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng tiêu chí Môi trường xanh, tấm tường Acotec - VCN là sự lựa chọn tuyệt vời phục vụ cho cuộc sống chất lượng và mang lại nhiều lợi ích đến người tiêu dùng.